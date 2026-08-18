Uklízejte chytře, ne déle. Pravidlo jednoho dotyku funguje

Slyšeli jste o metodě tzv. jednoho dotyku neboli one touch? Pokud ne, stojí za vyzkoušení. Když se naučíte dotknout každé věci jen jednou a ihned ji uložit na správné místo, omezíte vznik nepořádku, zkrátíte čas strávený úklidem a vytvoříte si přehlednější domácnost.
Co je metoda one touch
Pravidlo jednoho dotyku spočívá v tom, že se snažíte vyhnout zbytečnému přemisťování věcí. Místo toho, abyste například po příchodu domů položili klíče nejprve na stůl, později na komodu, a nakonec je uklidili do misky v předsíni, uložíte je hned napoprvé na jejich místo. Stejný princip lze použít téměř u všeho, tj. oblečení, pošty, nákupů, nádobí nebo hraček. Každý předmět se dostane na své místo hned při prvním kontaktu.
Proč to funguje
Mnoho nepořádku vzniká právě tím, že věci odkládáme jen na chvíli. Z krátkodobého odložení se ale často stane několik hodin nebo dokonce dnů. Postupně se hromadí drobnosti na stolech, kuchyňské lince nebo židlích a domácnost začne působit neuspořádaně. Pokud si zvyknete ukládat věci ihned, zabráníte jejich hromadění a následný úklid bude mnohem jednodušší.
V kuchyni ušetří překvapivě hodně času
Pravidlo jednoho dotyku lze snadno využít při vaření. Po použití koření jej vraťte rovnou do skříňky. Prázdný obal vyhoďte okamžitě do tříděného odpadu a umyté nádobí uložte přímo do skříněk místo toho, aby čekalo na kuchyňské lince. Díky těmto drobným krokům zůstává pracovní plocha čistší a vaření je příjemnější.
Ocenitelná pomoc v šatníku
Stejný princip funguje také při převlékání. Oblečení, které je špinavé, patří rovnou do koše na prádlo. To čisté vraťte ihned do skříně nebo pověste na ramínko. Odkládání oblečení na židli nebo postel bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč ložnice působí neuklizeně.
Foto: Pixabay
Tip: Vychytávky pro udržení pořádku v šatníku.
Menší stres a větší přehled
Když má každá věc své místo a vrací se tam okamžitě, nemusíte později přemýšlet, kam jste ji odložili. Snadněji najdete klíče, peněženku, nabíječku i důležité dokumenty. Metoda tak šetří nejen čas při úklidu, ale i minuty strávené hledáním věcí. Pravidlo jednoho dotyku funguje nejlépe tehdy, když má každý předmět své jasně určené místo. Pokud nevíte, kam něco uložit, je pravděpodobnější, že to odložíte na nejbližší volnou plochu. Právě proto se vyplatí věnovat čas organizaci domácnosti a vytvořit jednoduchý systém ukládání.
Nelze však očekávat dokonalost
Nikdo nedokáže dodržovat toto pravidlo stoprocentně každý den. Smyslem není být perfektní, ale postupně si osvojit nový návyk. I když budete pravidlo dodržovat jen u většiny běžných činností, můžete si všimnout, že doma vzniká méně nepořádku a úklid zabírá kratší dobu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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