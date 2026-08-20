Lyžařka Vonnová se svlékla pro magazín a promluvila o zranění, které ji málem připravilo o kariéru

Druhé číslo módního magazínu Players přináší editoriál nazvaný „Vonn’s Return“, v němž čtyřicetiletá americká sjezdařka ukazuje tělo, které ještě před dvěma lety bylo podle jejích vlastních slov „rozbité nad rámec opravy“. Průsvitné krajkové šaty, rozhalený kožešinový kabát, přiléhavé módní kousky; styling pod taktovkou legendární Carine Roitfeldové a objektiv fotografa Davida Sachona zachycují Lindsey Vonnovou v poloze, jakou na svahu nikdy neuvidíte. Jenže právě o to jde. „V závodním obleku nemáte prostor pro sebevyjádření,“ říká v rozhovoru pro Players. Móda jí ten prostor dává. A tentokrát ho využila naplno.
Koleno, které se rozpadalo dvanáct let
Příběh začíná 5. února 2013 ve Schladmingu. Vonnová padá v super-G na mistrovství světa a z pravého kolena zbývá troska: roztržený přední i vnitřní zkřížený vaz a zlomenina laterální části holenní kosti. Podle oficiální zprávy U.S. Ski & Snowboard přišla o zbytek sezony. Jenže to byl teprve začátek.
Následovaly roky operací, pokusů o návrat a nové bolesti. V roce 2019 Vonnová kariéru ukončila s tím, že její tělo je „rozbité nad rámec opravy“. Pravé koleno nešlo plně natáhnout ani ohnout, krátké procházky byly utrpení a bolest se šířila do kyčlí, zad i krku. Běžný den vypadal tak, že olympijská vítězka nemohla vyvenčit psa bez toho, aby ji koleno zastavilo.
Titan místo chrupavky
Zlom přišel v dubnu 2024. Vonnová podstoupila minimálně invazivní, roboticky asistovanou částečnou náhradu pravého kolena. Chirurgové vyměnili nejpoškozenější část kloubu za titanový implantát, aniž by zasahovali do svalů, šlach a vazů. Podle magazínu SELF šlo o zákrok, který nebyl původně plánovaný jako vstupenka zpět na svah; cílem bylo přestat trpět při obyčejné chůzi.
Do měsíce po operaci zvládala posilovací cviky, které předtím roky nedala. Po čtyřech měsících lyžovala na Novém Zélandu. A poprvé za léta bez bolesti. „Lyžování bez bolesti,“ popsala ten moment pro CBS. Tehdy jí došlo, že návrat na závodní trať není fantazie.
Částečná náhrada kolena přitom není žádný experimentální zákrok vyhrazený celebritám. Americká akademie ortopedických chirurgů ji popisuje jako standardní možnost pro vhodně vybrané pacienty s menší pooperační bolestí a rychlejší rehabilitací než u totální náhrady. Robotická platforma Mako, kterou Vonnová zmiňuje, je komerčně dostupný systém. Rozdíl je v tom, co s tím kolenem po operaci děláte.
Podium jako důkaz
Comeback oznámila v listopadu 2024. A nebyl to jen mediální ohňostroj. Podle oficiálních výsledků FIS skončila Vonnová 23. března 2025 druhá v super-G v Sun Valley, pouhých 1,29 sekundy za Larou Gutovou-Behramiovou a před Federicou Brignoneovou. Za ní zůstaly i závodnice o generaci mladší: Alice Robinsonová, ročník 2001, nebo Emma Aicherová, ročník 2003.
V sezoně 2025/26 přidala další výsledky:
- 3. místo ve sjezdu i super-G ve Val d’Isère (prosinec 2025)
- Výhra ve sjezdu v Zauchensee (10. ledna 2026)
- 2. místo v super-G v Tarvisiu (18. ledna 2026)
U.S. Ski & Snowboard ji následně nominovalo na americký olympijský tým pro Milano Cortina 2026. Cortina je pro ni osobně důležité místo, a olympiáda v jejích jedenačtyřiceti letech by byla tečkou, kterou si v roce 2019 nemohla ani představit.
Proč zrovna takhle
Vonnová v rozhovorech opakovaně odmítá interpretaci, že by se vracela proto, že bez lyžování nebyla kompletní. „Byla jsem opravdu v důchodu,“ zdůrazňuje. Vrátila se ve chvíli, kdy jí to tělo znovu dovolilo. A focení pro Players čte stejnou logiku: kontrola nad vlastním tělem a nad tím, jak ho veřejně ukáže.
Editoriál nafotil David Sachon, text napsala Molly Elizabeth Agnewová a celé číslo je dostupné jako limitovaná obálková varianta s Vonnovou na obálce. Vizuální detaily (průsvitné krajkové šaty, rozhalený kožešinový kabát, sako bez podprsenky) kolují díky Vonnové vlastnímu TikToku a sekundárním náhledům.
Před dvěma lety nemohla vyvenčit psa. Dnes stojí na obálce módního magazínu a na stupních vítězů Světového poháru. Titanové koleno drží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta