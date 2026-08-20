Babiččin trik na luxusní bramboráky nikdo nezná. Stačí 1 ingredience a jsou jako z michelinské restaurace

Jeden bramborák se rozpadne hned při obracení, druhý po usmažení plave v tuku a třetí má křehkou zlatavou kůrku a k tomu měkký střed. Ten rozdíl má na svědomí jedna úplně všední věc, kterou spousta kuchařů po nastrouhání brambor beze všeho vylije. Nepotřebujete k ní drahou surovinu ani složitý recept.
Proč se placky rozpadají a nasávají tuk
Nejčastější viník je voda. Syrové brambory jí mají v sobě spoustu, a čím víc jí v těstě zůstane, tím hůř placka drží tvar a tím víc mastnoty do sebe při smažení nasaje. Proto nastrouhané brambory pořádně vymačkejte, ideálně v čisté utěrce nebo plátně nad miskou.
Hodně přitom záleží i na tom, jaké brambory koupíte. Nejlíp poslouží moučnaté odrůdy vedené jako varný typ C, protože mají hodně škrobu a hmotu spojí i bez pomoci. Rané brambory si nechte spíš k masu. Do placek nesou zbytečně moc vody a hotový bramborák se s nimi snadno drolí.
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Když brambory ždímáte, vytéká z nich kalná šťáva, která na první pohled za nic nestojí. Právě v ní se ale schovává to podstatné. Nechte ji chvíli v klidu stát a sledujte dno misky:
Za pár minut se dole objeví světlá usazenina barvy mléka. Ta jemná vrstva je čistý bramborový škrob, přesně ten, který jindy vyléváte pryč. Čirou vodu z vrchu opatrně odlijte, aby vám usazenina zůstala na dně. Škrob potom lžící vraťte zpět k vyždímaným bramborám.
Když pracujete s mladými nebo hodně vodnatými bramborami, může být domácího škrobu málo. Tehdy pomůže sypký škrob z obchodu, kterého stačí zhruba lžíce na každý kilogram nastrouhané hmoty. Těsto se díky němu zpevní, a přesto nezhutní.
Přečtěte si také: Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč Kalná šťáva z nastrouhaných brambor obsahuje škrob, který po usazení stačí vrátit zpět do těsta. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč zrovna tahle přísada dělá zázraky
Škrob se v horké pánvi mění v lepkavou síť. Nabobtná, propojí drobné kousky brambor a udrží je pohromadě, takže placka nepotřebuje vejce ani mouku a při obracení se nerozjede. Právě proto z něj vzniká tak spolehlivé pojivo.
Vynechání mouky přináší i další výhody. Placky jsou pak lehčí a natáhnou do sebe méně tuku. Zároveň jde o jídlo vhodné do bezlepkové kuchyně, protože pšeničná mouka v něm vůbec není. A tu nejlepší verzi škrobu ke všemu nikde nesháníte, uvolní se sama, jakmile syrové brambory prostrouháte.
Poslední slovo má rozpálená pánev
I skvěle namíchané těsto dokážete zkazit vlažným tukem. Ať smažíte na sádle, nebo na kvalitním oleji, pánev musí být opravdu horká, jinak se placka jen dusí a saje mastnotu. V prudkém žáru se naopak škrob promění v křupavou kůrku, po které toužíte.
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Placky dělejte radši tenké. Prohřejí se skrz naskrz a chrupou víc než silné kusy. Smažte je zhruba dvě až tři minuty z každé strany, dokud pěkně nezezlátnou. Chcete-li mít jistotu, že těsto zůstane žluté a nezešedne, přelijte nastrouhané brambory ještě před smažením trochou horkého mléka. Hotové placky pak nechte odsát na kuchyňské utěrce a servírujte je co nejdřív, protože strouhaná hmota během chvíle ztmavne a povolí.
Michelinský dojem z obyčejných brambor
Přirovnání k michelinské kuchyni zní honosně, přitom za ním nestojí víc než pár správných kroků a surovina, kterou jste dřív vyhazovali. Křupavý okraj, vláčný střed a placka, co pěkně drží tvar, vypadají na talíři jako od šéfkuchaře, a vystačíte si k tomu s obyčejnými bramborami.
Kdo si chce s křupavostí ještě pohrát, může do těsta kápnout lžičku tvrdého alkoholu s vysokým obsahem procent. Při smažení se odpaří a placka po něm nasaje méně mastnoty. Na závěr nezapomeňte na klasické dochucení prolisovaným česnekem a majoránkou, případně špetkou kmínu. Ta vůně dostane celou domácnost ke sporáku dřív, než z pánve sundáte první kousek.
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Zdroje: https://www.vlasta.cz/recepty/recept-krupave-bramboraky-triky-pivo/, https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/nejlepsi-krupave-bramboraky-oblibedny-recept/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/recept-jak-na-krupave-bramboraky-alkohol/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/bramboraky-bez-mouky-bramborovy-skrob