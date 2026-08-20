Rajčata vydrží čerstvá i tři týdny. Stačí je doma skladovat 1 způsobem, který zná málokdo

Koupíte krásná rudá rajčata a za pár dní jsou měkká, scvrklá nebo dokonce plesnivá. Přitom stačí drobná změna v tom, jak je doma položíte, a plody vydrží čerstvé mnohem déle. Většina lidí tenhle jednoduchý fígl nezná, i když nestojí ani korunu a zabere pár vteřin. Poradíme vám, jak na to a proč to funguje.
Stopkou dolů: trik, který prodlouží čerstvost
Když ukládáte rajčata do ošatky nebo na tácek, otočte je stopkou dolů. Vypadá to jako maličkost, jenže právě tady se rozhoduje, jak dlouho plody vydrží. Místo, kde bývala stopka, je totiž na rajčeti nejcitlivější. Slupka je tam nejtenčí a snadno se sem dostane vlhkost i plíseň.
Že nejde o pouhou babskou radu, prověřili i v americkém časopisu Cook’s Illustrated. Srovnávali tam stejnou dávku rajčat uloženou obojím směrem a ta obrácená stopkou dolů odolávala plísni podstatně déle. Vysvětlení je jednoduché. Dokud citlivá jizva po stopce doléhá na pevný povrch, dostane se k ní méně vzduchu i vlhkosti, takže plod tolik nehnije zespodu.
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Skoro každý strčí rajčata do lednice ke zbytku zeleniny. Je to přesně ten návyk, kvůli kterému pak chutnají mdle a vodnatě. Chlad kolem čtyř až šesti stupňů poškozuje jejich buněčnou strukturu, dužina zmoučnatí a rajče přijde o typické aroma.
Chlad v lednici rajčatům poškozuje dužinu a bere jim typické aroma. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rajčatům svědčí spíš suché a tmavší místo, kde se teplota drží zhruba mezi 12 a 18 °C. Ideální je spíž nebo chladnější komora, kam nesvítí slunce. K lednici se uchylte jen výjimečně, a to u přezrálých kousků, které byste jinak nestihli včas sníst. I tak je pak před jídlem nechte aspoň půl hodiny ohřát na pokojovou teplotu, aby se jim vrátila alespoň část chuti.
Rozložte je do jedné vrstvy na papír
Druhá častá chyba je naházet rajčata na sebe do jedné velké mísy. Spodní kusy se pod vahou ostatních otlačí, začnou měknout a odtud je k plísni už jen krok. Lepší je rozprostřít plody vedle sebe tak, aby se pokud možno nedotýkaly.
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Poslouží dobře dřevěná bedýnka, proutěná ošatka nebo obyčejný tácek, na kterém může proudit vzduch. Dno vyložte papírovou utěrkou nebo kouskem novin. Papír nasaje přebytečnou vlhkost a pomůže udržet plody déle pevné. Cherry rajčata klidně nechte na větvičce, na které vydrží pevnější.
Jablka, banány a igelit držte dál
Za rychlým měknutím často stojí etylen, dozrávací plyn, který rajčata vypouštějí sama. Jablka a banány ho ale produkují taky, a jakmile leží pohromadě s rajčaty, dozrávání se zbytečně žene dopředu. Zralá rajčata proto nechte na svém místě, dál od mísy s ovocem.
U zelených a nedozrálých kousků se dá tenhle jev naopak využít. Přiložte k nim jablko nebo banán a rychleji zčervenají. Zavírat je do igelitového sáčku se ale nevyplácí. Uvnitř se sráží vlhko, plod se nemá jak nadechnout a plíseň naskočí během chvilky.
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Slib z titulku platí, jen je potřeba počítat s tím, na jakém rajčeti záleží. Úplně zralé, měkké plody spotřebujte do pár dní, s těmi žádný trik divy neudělá. Jinak je to u tvrdších a méně zralých kousků.
Pevná, nedozrálá rajčata uložená stopkou dolů v chladné a tmavé spíži vydrží klidně týden i deset dní. A zelené plody, které teprve pomalu dozrávají, můžete mít doma i tři až čtyři týdny, než dosáhnou plné chuti. Když k tomu přidáte jednu vrstvu, papír pod plody a odstup od ovoce, dostanete z každého rajčete maximum.
Jak dlouho jednotlivé druhy vydrží, shrnuje následující tabulka:
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Stav rajčete Jak dlouho vydrží úplně zralé, měkké plody do pár dní pevná, nedozrálá rajčata (stopkou dolů, v chladné a tmavé spíži) týden až deset dní zelené, teprve dozrávající plody tři až čtyři týdny
Zdroje: https://techsvet.cz/domacnost/rajcata-skladovani/jandvoracek/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-rajcat-pokojova-teplota-lednice/, https://www.nasezahrada.com/zapomente-na-lednicku-diky-triku-se-stopkou-vydrzi-rajcata-cerstva-i-10-dni/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcata-v-lednici.html, https://www.kondice.cz/zivot/jak-skladovat-rajcata/