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Sudy s dešťovou vodou lákají komáry. Pomůže kapka oleje

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Teplé letní večery mohou být narušeny nepříjemnou invazí komárů. Stačí vlhké počasí a pár teplých dní a tento otravný hmyz se začne množit doslova geometrickou řadou. Velkým úskalím mohou být sudy na dešťovou vodu, které má na zahradě snad každý. Líhnou se zde totiž komáří larvy. Pokud se chcete vyhnout nepříjemným problémům spojených s komářím obtěžováním, je nutné udělat vhodná opatření.
Komáři

Komáři

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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