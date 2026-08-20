Jak zjistit, že někdo odposlouchává váš telefon

Váš telefon se začal chovat divně. Displej se rozsvěcuje sám od sebe, baterie mizí rychlostí blesku a zařízení je teplé, i když celé odpoledne leželo na stole. Možná jste si říkali, že je to jen stářím, špatnou aktualizací systému nebo náhodou. Jenže co když za tím vším stojí někdo úplně jiný?
V éře chytrých telefonů se stal neoprávněný přístup k cizímu zařízení technicky dostupnější než kdykoliv předtím. Sledovací software dnes nevyžaduje špionážní vybavení z akčních filmů – stačí pár minut s vaším odemčeným telefonem nebo jeden unáhlený klik na podvodný odkaz. Přitom rozlišit skutečné bezpečnostní riziko od běžné technické poruchy není vždy snadné.
Když hardware prozradí, co systém skrývá
Moderní sledovací aplikace fungují nenápadně na pozadí operačního systému. Jejich autoři dělají maximum pro to, aby zůstaly neviditelné. Jenže každý skrytý proces zanechává měřitelnou stopu – v podobě zvýšené zátěže procesoru, neobvyklého síťového provozu nebo nadměrné spotřeby energie.
Baterie, která se vyprázdní za pár hodin bez náročných aplikací nebo her, může signalizovat, že na pozadí běží něco, co tam být nemá. Spyware totiž často nepřetržitě zaznamenává zvuk z mikrofonu, sleduje GPS polohu nebo pořizuje snímky obrazovky – a to vše spotřebovává energii.
Podobně přehřívání v klidovém režimu naznačuje aktivitu procesoru, která nemá logické vysvětlení. Zatímco při nabíjení nebo sledování videa je zahřátí normální, teplý telefon ležící zamčený na nočním stolku vyvolává otázky.
Spotřeba mobilních dat patří mezi nejspolehlivější indikátory. Odposlechový software musí nahrávky hovorů, zprávy, fotografie nebo záznamy polohy odesílat na vzdálený server. V detailním přehledu využití dat (dostupném v nastavení každého telefonu) se dá odhalit, která aplikace komunikuje podezřele často a v jakém objemu.
Dlouhé vypínání, samovolné restartování nebo rozsvícení displeje bez příchozí notifikace mohou být dalšími průvodními jevy. Některý sledovací software brání standardnímu ukončení systémových procesů, což se projeví právě při pokusu telefon vypnout.
A pak jsou tu podivné SMS zprávy – shluky náhodných znaků, číselné kódy nebo odkazy od neznámých odesílatelů. Jednodušší typy stalkerwaru přijímají řídicí příkazy právě přes textové zprávy, které se snaží okamžitě smazat z doručené pošty.
Rušení během hovorů – cvakání, praskání nebo ozvěna – bývá často způsobeno špatným signálem operátora. Pokud se ale tyto jevy opakují pravidelně na různých místech a druhá strana je hlásí taky, může docházet k paralelnímu přesměrování hovoru na jiné číslo.
Servisní kódy, které odhalí skrytá přesměrování
Existuje rychlý způsob, jak zjistit, zda někdo manipuluje s vašimi hovory přímo na úrovni mobilní sítě. Stačí do číselníku zadat speciální servisní kódy (tzv. MMI nebo USSD), které fungují u všech operátorů.
Kód *#21# zobrazí stav nepodmíněného přesměrování – tedy informaci, zda jsou vaše hovory, SMS a data automaticky přeposílány na jiné telefonní číslo dřív, než vám telefon vůbec zazvoní.
Kód *#62# prověří podmíněné přesměrování aktivní ve chvíli, kdy jste nedostupní, máte vypnutý telefon nebo se nacházíte mimo dosah signálu. Běžně se zde zobrazuje číslo hlasové schránky vašeho operátora. Pokud tam vidíte neznámé cizí číslo, jde o jasný varovný signál.
Kód *#67# ukáže nastavení přesměrování pro situace, kdy hovor odmítnete nebo máte obsazeno.
A konečně univerzální kód ##002# – jeho zadáním okamžitě zrušíte veškerá aktivní přesměrování na vašem čísle. Funguje jako rychlá pojistka, pokud máte podezření na manipulaci.
Kde v nastavení hledat neviditelného vetřelce
Většina komerčně dostupného sledovacího softwaru potřebuje ke své činnosti specifická systémová oprávnění. A právě ta lze v nastavení telefonu odhalit – pokud víte, kam se podívat.
U zařízení s Androidem začněte v sekci Správci zařízení (Device Admin Apps). Zde by měly mít přístup pouze důvěryhodné systémové služby – například funkce „Najdi moje zařízení“.
Pokud tam objevíte neznámou aplikaci maskovanou pod generickým názvem jako „System Service“, „Device Health“ nebo „Sync Server“, může jít o spyware s plnou kontrolou nad telefonem.
Další kritické místo je sekce Usnadnění přístupu (Accessibility Services). Stalkerware tuto funkci často zneužívá k tomu, aby mohl číst obsah na obrazovce a zaznamenávat stisky kláves – techniku známou jako keylogging.
Na iPhonech hledejte v nabídce Obecné → Správa VPN a zařízení. Pokud je zde nainstalován neznámý konfigurační profil (tzv. MDM profil), třetí strana může vzdáleně spravovat vaše zařízení, monitorovat síťový provoz a instalovat aplikace mimo oficiální App Store.
Od verze iOS 16 je k dispozici také rychlý nástroj „Kontrola bezpečnosti“, který umožňuje jedním kliknutím odpojit sdílení polohy a dat s aplikacemi i konkrétními lidmi.
V obou systémech zkontrolujte Správce oprávnění. Podívejte se, které aplikace mají trvalý přístup k mikrofonu, fotoaparátu a poloze. Pokud má kalkulačka nebo jednoduchá svítilna povolený mikrofon a běh na pozadí, jde o jasné bezpečnostní riziko.
Novější verze iOS i Androidu zobrazují v horním rohu obrazovky barevné tečky (zelenou nebo oranžovou), které signalizují, že nějaká aplikace právě aktivně využívá mikrofon nebo fotoaparát. Pokud se tečka objevuje bez zjevného důvodu, stojí to za pozornost.
Kdo vás vlastně může odposlouchávat – a jak
Ne každý odposlech je stejný. Existují tři zásadně odlišné roviny sledování, které se liší technickou náročností, dostupností i způsobem detekce.
Komerční stalkerware představuje nejčastější scénář. Vyžaduje zpravidla fyzický přístup útočníka k vašemu odemčenému telefonu po dobu několika minut – nebo že kliknete na phishingový odkaz. Tyto programy zanechávají v telefonu stopy a projevují se příznaky popsanými výše.
Falešné základnové stanice (IMSI-catchers, StingRay) jsou zařízení využívaná specializovanými složkami nebo v případech průmyslové špionáže. Vynutí sestup telefonu na nešifrovaný 2G (GSM) protokol, což útočníkovi umožní zachytit hovory a SMS v reálném čase. V novějších verzích Androidu lze z bezpečnostních důvodů zakázat 2G sítě přímo v nastavení SIM karty.
Legální odposlech policií a tajnými službami probíhá na základě soudního příkazu přímo v ústřednách mobilních operátorů. Takový odposlech nelze na samotném koncovém telefonu žádným způsobem rozpoznat – nevybíjí baterii, nešumí v hovoru a nezobrazí se v žádném diagnostickém kódu.
Jak telefon vyčistit a znovu získat kontrolu
Pokud máte důvodné podezření, že je váš telefon kompromitován, nejrychlejším a nejspolehlivějším řešením je obnovení do továrního nastavení (Factory Reset). Tím se smažou veškerá data, skryté soubory a aplikace ze systémových adresářů.
Při následné obnově neobnovujte data ze zálohy aplikací bezhlavě – mohli byste si spyware nahrát zpět. Zálohujte pouze čisté soubory jako fotografie, kontakty a dokumenty.
Hned po vyčištění změňte přístupová hesla ke všem klíčovým účtům – Google účet, Apple ID, primární e-mail, sociální sítě a bankovnictví. Hesla měňte zásadně z jiného, bezpečného zařízení.
Aktivujte dvoufázové ověření (2FA) pomocí autentizační aplikace (jako Google Authenticator nebo Aegis) namísto ověřování přes SMS. Nastavte si silný alfanumerický zámek obrazovky nebo biometriku.
Nikdy nenechávejte telefon bez dozoru a zakažte instalaci aplikací z neznámých zdrojů mimo oficiální obchody. Prevence je v tomto případě mnohem účinnější než následné řešení problému.
Zdroje článku: denik.cz, poznatsvet.cz, wikihow.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský