Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

V pátek ráno se Měsíc téměř ztratí ve stínu Země. Česko čeká výrazné zatmění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo si v pátek přivstane, může na obloze spatřit jeden z nejzajímavějších astronomických úkazů letošního roku hned po zatmění Slunce. Měsíc se při hlubokém částečném zatmění téměř celý ponoří do zemského stínu a jeho zastíněná část může získat načervenalé zbarvení. Zatmění bude viditelné z celého Česka, rozhodující ale bude výhled nízko nad jihozápadní obzor - a samozřejmě počasí.
V pátek ráno se Měsíc téměř ztratí ve stínu Země. Česko čeká výrazné zatmění

V pátek ráno se Měsíc téměř ztratí ve stínu Země. Česko čeká výrazné zatmění

Zdroj: 123rf
Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Jih Francie zasáhlo ničivé tornádo. Poškodilo 300 domů, vítr mohl překročit 200 km/h
Jih Francie zasáhlo ničivé tornádo. Poškodilo 300 domů, vítr mohl překročit 200 km/h
Houbařská sezona konečně začíná; mapy ukazují, kde začínají růst
Houbařská sezona konečně začíná; mapy ukazují, kde začínají růst

Dlouhé měsíce sucha, navíc spojeného s vysokými teplotami, způsobily, že během léta bylo skoro nemožné si z...

Počasí nám dopřeje ještě jeden tropický den, který pak zakončí bouřky
Počasí nám dopřeje ještě jeden tropický den, který pak zakončí bouřky

Do Česka znovu pronikne horký vzduch, ale tentokrát se u nás projeví prakticky jen dobu několika desítek...

Deště ukončily sucho, ale ne všude. Největší česká zásobárna vody dál zůstává na minimech
Deště ukončily sucho, ale ne všude. Největší česká zásobárna vody dál zůstává na minimech

Páteční srážky byly hlavně ve středních a severních Čechách opravdu vydatné a dokázaly zastavit rozsáhlé...

Přichází velmi studená rána, mapy naznačují už vyloženě podzimní teploty
Přichází velmi studená rána, mapy naznačují už vyloženě podzimní teploty

Maximální denní teploty se o tomto víkendu pohybují jen kolem 20 °C a zejména noční minima budou v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.