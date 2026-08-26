Po napadení hráčů v Edenu se blíží odveta na Letné. Sparta nasadila opatření za 700 tisíc a zákaz pyrotechniky

9. května 2026 vběhli fanoušci Slavie na trávník v Edenu ještě před závěrečným hvizdem nadstavbového derby, napadli hráče Sparty, prokazatelně brankáře Jakuba Surovčíka, a zápas zůstal nedohraný. Disciplinární komise LFA utkání kontumovala 0:3 pro Spartu, Slavii vyměřila rekordní pokutu deset milionů korun a čtyři domácí zápasy bez diváků. Sparta sama dostala šestisettisícovou pokutu za výtržnosti svých příznivců a škody na stadionu. Když se teď oba kluby potkávají znovu, v neděli 30. srpna v 6. kole Chance Ligy na Letné, Sparta jako pořadatel oznámila speciální bezpečnostní balíček za 700 000 korun. Číslo samo o sobě říká málo. Zajímavější je, co je v něm a co ne.
Co je v balíčku za 700 tisíc
Sparta na svém webu jmenuje čtyři položky: pořadatelskou službu, stewardy, zdravotní službu a hasičskou asistenci. Detailní rozpad, kolik lidí a kolik za kterou službu, klub nezveřejnil. Podstatné je, co v balíčku chybí: operace Policie ČR. Tu platí stát, ne pořadatel. Z archivní odpovědi Policie ČR navíc vyplývá, že policie od sezony 2022 do února 2025 ani jednou nevyužila zákonný mechanismus pro nárokování nákladů po pořadatelích ligových zápasů.
Sedm set tisíc tedy není celková cena bezpečnosti derby. Je to klubová investice do toho, co se děje uvnitř stadionu, od turniketů po hasicí přístroje. Policie koordinuje veřejný pořádek venku a zasahuje uvnitř teprve na pokyn pořadatele. Právě tohle rozhraní selhalo v Edenu.
Proč selhání v Edenu změnilo pravidla hry
Slavia po květnovém incidentu sama přiznala klíčovou chybu: nepřivolala policii ve chvíli, kdy se fanoušci dostali za LED panely podél hřiště. Policejní mluvčí Richard Hrdina podle Seznam Zpráv potvrdil, že složky čekaly na pokyn, který nepřišel. Výsledek: hráči zůstali nechráněni, zápas se zhroutil v přímém přenosu a LFA označila incident za jeden z nejzávažnějších momentů v historii českého ligového fotbalu.
Slavia poté oznámila několik vln sankcí vůči vlastním fanouškům:
- Pachatelé obvinění z trestné činnosti: doživotní zákaz vstupu a smluvní pokuta až 50 000 Kč.
- Osoby podezřelé z přestupku proti veřejnému pořádku: pětiletý zákaz vstupu s podmíněným odkladem, pokud se samy přihlásily policii.
- Odebrání předkupního práva na permanentku dalším identifikovaným osobám.
Úplné počty potrestaných klub nezveřejnil. Jasné ale je, že Eden vyvolal i institucionální reakci: LFA zřídila pracovní skupinu Bezpečí na stadionech, do které přizvala zástupce klubů, policie i ministerstva vnitra.
Co čeká fanoušky na Letné
Pro derby 30. srpna platí přísnější vstupní režim, než bývá na Letné zvykem. Stadion se otevírá v 18:30, dvě a půl hodiny před výkopem. Sparta doporučuje přijít s předstihem kvůli frontám u bezpečnostních prohlídek a varuje před falešnými vstupenkami.
Zakázané předměty zahrnují pyrotechniku, samolepky, skleněné předměty, plechovky, spreje a vlastní nápoje. Při nálezu pyrotechniky nebude umožněn vstup, bez výjimky. Podnapilé osoby mohou být odmítnuty u brány. Sparta dlouhodobě zdůrazňuje, že zákaz pyrotechniky není nový: vyplývá z fotbalových řádů, návštěvního řádu stadionu i místní vyhlášky. Nové je důrazné veřejné komunikování důsledků.
Hostující fanoušci Slavie vstupují přes vchod F do sektorů F1, F2, F20 a F21. Slavia pro tento výjezd nedala vstupenky do volného prodeje, necelou tisícovku lístků po 700 korunách rozdělila přes fanouškovské organizace. Žádná oficiální veřejná projekce ani společné sledování pro ty, kdo se na Letnou nedostanou, nebyly oznámeny.
Sedm set tisíc jako reputační pojistka
Kluby v Česku pořadatelské rozpočty na derby běžně nezveřejňují. Poctivé srovnání s předchozími ročníky proto neexistuje; nelze říct, jestli je 700 tisíc rekord, nebo standard. Lze ale srovnat s cenou nečinnosti. Slavii stál Eden deset milionů na pokutě a ztrátu příjmů ze čtyř domácích zápasů bez diváků. Spartu stály výtržnosti jejích vlastních fanoušků 600 tisíc. V tomto světle vypadá sedmisettisícový preventivní balíček jako levnější varianta než další disciplinární řízení.
Pro srovnání: v Anglii a Walesu může soud za fotbalové delikty uložit takzvaný Football Banning Order na tři až deset let, což je státem vynutitelný zákaz vstupu na všechny stadiony, nejen na domácí arénu provinilcova klubu. Český systém se opírá převážně o klubové stadionové zákazy a smluvní pokuty, tedy nástroje, které fungují jen potud, pokud je klub ochoten je vymáhat.
Test, ne jen číslo
Skutečná hodnota spartanského oznámení neleží v absolutní sumě. Sedm set tisíc korun je veřejný signál, že klub po Edenu nechce bezpečnost jen deklarovat, ale i viditelně nacenit a přijmout odpovědnost za to, co se děje za turnikety. Jestli ten signál obstojí, se ukáže v neděli večer na Letné.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle