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Zátah na náklaďáky v Liberci: Policisté je prověřili od váhy po tachografy

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Rozsáhlá policejní akce zaměřená na nákladní dopravu proměnila z kraje týdne vjezd do libereckého sportovního areálu Vesec v dočasné kontrolní stanoviště. Hlídky tam ze silnic stahovaly podezřelé kamiony, u nichž prověřovaly technický stav, povinné pauzy i přesnou váhu. Výsledek? Padaly tisícové pokuty, kauce a odhaleni byli i dlužníci.
Zátah na kamiony v Liberci: Policisté je prověřili od váhy po tachografy

Zátah na kamiony v Liberci: Policisté je prověřili od váhy po tachografy

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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