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Za ČSSR ho měl doma kdejaký vekslák. Dnes za něj sběratelé nabízejí 1 000 000 Kč

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Vzpomínáte si na tu zvláštní atmosféru, když babička vytáhla z peněženky barevný papírek a šli jste s ní do té zvláštní prodejny, kde to vonělo úplně jinak než jinde? Kde se prodávaly věci, po kterých všichni toužili, ale jen málokdo je mohl mít? Tyto nenápadné poukázky z dob normalizace dnes sběratelé považují za hotové poklady.
Za ČSSR ho měl doma kdejaký vekslák. Dnes za něj sběratelé nabízejí 1 000 000 Kč

Za ČSSR ho měl doma kdejaký vekslák. Dnes za něj sběratelé nabízejí 1 000 000 Kč

Zdroj: Lukáš Řezník – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Creative Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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