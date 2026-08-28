HOSPODSKÝ KVÍZ: Poznáte první známky blížícího se podzimu? Ověřte si, že jste na něj připraveniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Poznáte první známky blížícího se podzimu? Ověřte si, že jste na něj připraveni
Zatímco celý svět řeší solární panely a větrníky, dvaasedmdesátiletý Japonec Satoshi Nakagawa rozsvěcí...
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Dusné počasí vystřídají bouřky, které mohou být i velmi silné. Meteorologové nevyloučili ani tvorbu...
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