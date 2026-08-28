Komár z letadla zabil dva lidi na frankfurtském letišti. Lékaři nemoc nepoznali

Smrt přišla z nákladového prostoru
Když se první zaměstnanec frankfurtského letiště začal cítit špatně, nikdo nečekal nic vážného. Horečka, bolesti hlavy, únava – příznaky, které mohly znamenat cokoliv. Jenže stav se rychle zhoršoval. Začátkem července muž zemřel. A teprve pitva odhalila šokující pravdu: příčinou smrti byla malárie tropica, nejagresivnější forma onemocnění, které v Evropě prakticky neexistuje.
Problém byl v tom, že oběť nikdy necestovala do žádné rizikové oblasti. Nepobývala v tropech, nenavštívila Afriku ani jiné endemické regiony. Jak se tedy mohla nakazit smrtelnou tropickou nemocí uprostřed Německa? Odpověď zněla téměř neuvěřitelně: infikoval ji komár, který přicestoval letadlem.
Šest nakažených během tří dnů
Zdravotní úřady rychle zjistily, že nejde o ojedinělý případ. Mezi 4. a 6. červencem onemocnělo celkem šest zaměstnanců letiště. Všichni vykazovali stejné příznaky, všichni se nakazili identickou formou malárie. A všichni pracovali na stejném místě – v prostorách frankfurtského letiště, nejrušnějšího leteckého uzlu v Německu a hlavního hubu společnosti Lufthansa.
Institut Roberta Kocha (RKI), německá národní zdravotnická instituce, označil situaci za outbreak letištní malárie – extrémně vzácného jevu, kdy nakažený komár přežije let z endemické oblasti a napadne lidi v cílové destinaci. Provozovatel letiště Fraport v srpnu potvrdil tragickou bilanci: dva lidé zemřeli, čtyři další se naštěstí uzdravili.
Jsme šokováni a hluboce zarmouceni ztrátou našich kolegů a naše myšlenky jsou s jejich rodinami a přáteli.
Invazivní druh *Anopheles stephensi* – tak RKI identifikoval pravděpodobného viníka. Tento komár se mohl do Německa dostat ukrytý v nákladovém prostoru letadla, kde přežil tisíce kilometrů dlouhou cestu. A pak zaútočil.
Lékaři nemoc nepoznali včas
Tragédie odhalila zásadní slabinu evropského zdravotnictví. Když lidé bez cestovatelské historie přijdou s horečkou a celkovou slabostí, lékaři v Německu na malárii prostě nemyslí. Nemoc se zde vyskytuje téměř výhradně u turistů vracejících se z tropů. První oběť byla diagnostikována až po smrti – příliš pozdě na jakoukoli záchranu.
RKI jasně varuje: opožděná diagnóza může být fatální. Malaria tropica dokáže zabíjet během dnů, pokud není včas rozpoznána a léčena. Právě proto institut zdůrazňuje, že rychlá identifikace a okamžitá léčba jsou jediným způsobem, jak předejít vážnému průběhu a úmrtím.
Společnost Fraport proto vydala všem zaměstnancům naléhavé doporučení: informujte své lékaře, že pracujete na frankfurtském letišti, kde se vyskytla letištní malárie. Jen tak lze zajistit, že zdravotníci budou tuto diagnózu vůbec zvažovat.
Na letišti byly mezitím instalovány speciální komáří pasti. Odchycené exempláře putují do Institutu tropické medicíny v belgických Antverpách, kde je čeká genetická analýza. Vědci chtějí přesně určit druh a původ hmyzu – a možná tak předejít dalším tragédiím.
Není to poprvé
Letištní malárie ve Frankfurtu není novinkou. Poslední zaznamenaný případ se odehrál v roce 2023, na stejném letišti. S rostoucím objemem mezinárodní letecké dopravy roste i riziko, že se exotičtí přenašeči nemocí dostanou tam, kam nepatří.
Tragédie dvou zaměstnanců letiště připomíná, že globalizace má i temnou stránku. Svět je propojenější než kdy dřív – a s ním se šíří i nemoci, které jsme považovali za dávno poražené nebo geograficky vzdálené. Otázka zní: Jsme na to připraveni?
Zdroje článku: dw.com, tagesschau.de, edition.cnn.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová