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ČEZ posílá klientům na účet 10 000 Kč. To není vtip, má jednu podmínku

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Energetická společnost ČEZ spustila program, který jeho zákazníkům přihraje slušnou finanční odměnu. Stačí znát někoho, kdo zrovna řeší vytápění nebo výrobu elektřiny doma.
ČEZ posílá klientům na účet 10 000 Kč. To není vtip, má jednu podmínku

ČEZ posílá klientům na účet 10 000 Kč. To není vtip, má jednu podmínku

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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