ČEZ posílá klientům na účet 10 000 Kč. To není vtip, má jednu podmínku

Jak funguje program Doporuč a získej
Představte si situaci: soused už půl roku řeší, jestli si pořídit solární panely na střechu. Pořád se ptá, kolik to stojí, za jak dlouho se mu investice vrátí, jestli se to vůbec vyplatí. A vy přitom můžete z jeho rozhodnutí vytěžit deset tisíc korun – aniž byste museli cokoliv instalovat nebo prodávat.
ČEZ od srpna letošního roku provozuje akci, která odměňuje své zákazníky za zprostředkování kontaktu na zájemce o fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Princip je přímočarý: vyplníte online formulář, uvedete kontakt na člověka z vašeho okolí, společnost mu připraví cenovou nabídku a pokud podepíše smlouvu, peníze putují na váš účet.
Celý proces zabere pár minut. Na webu energetické firmy zadáte své údaje i telefonní číslo nebo e-mail doporučovaného. Obchodníci se mu následně sami ozvou a sestaví kalkulaci přesně pro jeho dům, spotřebu i technické možnosti střechy či pozemku.
Kdy přesně dostanete peníze a co se stane při zrušení
Klíčový okamžik nastává ve chvíli, kdy váš známý – ať už jde o příbuzného, kolegu nebo souseda – podepíše smlouvu na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla. V tu chvíli vzniká nárok na odměnu.
ČEZ vás telefonicky kontaktuje, ověří číslo bankovního účtu a nejpozději do dvou měsíců odešle deset tisíc korun. Nemusíte čekat, až dělníci dokončí montáž panelů nebo než technici zprovozní vytápění. Stačí platná smlouva.
Existuje ovšem jedna zásadní podmínka, na kterou nesmíte zapomenout: pokud doporučený zákazník smlouvu později vypoví nebo instalace z jakéhokoli důvodu nevznikne, společnost může požadovat vrácení celé částky. Výjimkou jsou pouze situace, kdy k je realizace zrušena vinou samotného dodavatele – například kvůli technickým překážkám na straně ČEZ.
Příjemnou okolností je možnost doporučit sám sebe. Pokud vlastníte chаtu nebo chalupu a uvažujete tam o obnovitelných zdrojích energie, můžete si nechat vypracovat nabídku pro druhou nemovitost a získat odměnu za vlastní objednávku. Podmínkou je, že na dané adrese ještě nemáte od ČEZ instalovanou fotovoltaiku ani tepelné čerpadlo.
Kdo může program využít a co musí splňovat
Do akce se může zapojit každá nepodnikající fyzická osoba, která od ČEZ Prodej odebírá elektřinu nebo plyn, případně již má instalovaný solární systém či tepelné čerpadlo. Pokud jste zákazníkem této společnosti v jakékoliv formě, můžete doporučovat další zájemce.
Zásadní je souhlas doporučovaného člověka. Než vyplníte formulář, musíte mít jeho výslovné povolení k předání osobních údajů a musí počítat s tím, že jej pracovníci energetické firmy osloví s konkrétní nabídkou. Bez tohoto souhlasu nelze kontakt předat.
Z programu jsou vyloučeni zaměstnanci ČEZ Prodej a obchodně-techničtí zástupci společnosti. Podmínky zároveň ošetřují situaci, kdy by někdo začal doporučování provozovat jako soustavnou podnikatelskou činnost – v takovém případě může být účastník z akce vyřazen.
Program běží bez stanoveného data ukončení. ČEZ uvádí, že nabídka platí až do odvolání, takže teoreticky může trvat měsíce i roky. Získaná odměna spadá mezi příležitostné příjmy, které jsou do ročního limitu padesáti tisíc korun osvobozeny od daně – pokud tedy nemáte jiné podobné příjmy, nemusíte částku danit ani uvádět v daňovém přiznání.
Podobné programy nabízí i konkurenční dodavatelé, ti však často vyplácejí odměnu až po dokončení instalace. ČEZ posílá peníze již po podpisu smlouvy, což znamená rychlejší výplatu bez nutnosti čekat na realizaci, jež může trvat i několik měsíců.
Zdroje článku: Doporuč a získej | Skupina ČEZ, muj-pravnik.cz, mobilizujeme.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková