Solátní panely končí. Nová technologie umí brát energii ze země

Když běžná hlína nahradí baterii
Představte si senzor kdesi v odlehlé horské oblasti, kde není elektřina ani signál. Běžně byste museli pravidelně měnit baterie, což je drahé, ekologicky problematické a v extrémních podmínkách nespolehlivé. Ale co kdyby stačilo zapíchnout elektrody do vlhké půdy a nechat přístroj fungovat roky bez údržby?
Japonský designér a vynálezce Satoshi Nakagawa tvrdí, že to jde. Ve svém výzkumném centru Ku-An v japonském Hitachiota rozsvěcuje 800 LED světel pomocí 1 500 dřevěných krabic plných zeminy a kompostu. Žádné solární panely, žádné klasické baterie – jen vlhká organická hmota a kovové elektrody.
Voltův sloup v moderním kabátě
Nakagawova metoda nese označení Micropower Collection (MPC) – tedy sběr mikrovýkonů. V jádru jde o princip známý už přes dvě stě let: elektrochemické procesy probíhají ve vlhkém prostředí, kde ionty putují mezi různými kovy a generují slabý elektrický proud. Je to vlastně moderní verze Voltova sloupu z roku 1799, kdy italský fyzik Alessandro Volta poprvé dokázal vyrobit elektřinu chemickou cestou.
Rozdíl je v tom, že Nakagawa místo kyseliny používá běžnou vlhkou půdu, kompost, nebo dokonce víno. Elektrody ze zinku a mědi zapíchnuté do organické hmoty začnou díky pohybu iontů produkovat napětí – sice nepatrné, ale pro ultra-úsporné přístroje dostatečné.
Během demonstrací vynálezce dokázal stabilně napájet drobné světelné zdroje i autonomní senzory jen pomocí hrstky hlíny z květináče nebo pár kapek tekutiny. Výkon se pohybuje v řádu mikrovatů až milivatů – na nabíjení telefonu to nestačí, ale pro speciální účely může jít o revoluci.
Od laboratorních pokusů k rýžovaru
Nakagawa však nezůstal jen u drobných ukázek. Ve své druhé instalaci nazvané Lu-An použil 2 000 plastových válců naplněných půdou a dosáhl výkonu 100 wattů – což už stačí například k provozu rýžovaru. Ukazuje se tak, že technologie není jen laboratorní kuriozitou, ale lze ji škálovat do prakticky využitelných rozměrů.
Energetický výzkum podobné koncepty zná – sběr energie z vibrací, teplotních rozdílů nebo radiových vln se už řadu let testuje v akademickém prostředí.
Klíčové otázky ale zůstávají: Jak stabilní je výkon za různých teplot a vlhkostí? Vydrží systém roky bez degradace? A hlavně – dá se technologie rozšířit do masového měřítka, nebo zůstane jen zajímavým experimentem?
Pokud by se MPC osvědčila v praxi, mohla by najít uplatnění v odlehlých oblastech bez infrastruktury, v krizových situacích nebo všude tam, kde je prioritou dlouhodobý autonomní provoz bez nutnosti servisu. Otázkou zůstává, zda se z půdy a kompostu skutečně stane konkurence pro solární panely – nebo jen chytrý doplněk pro velmi specifické aplikace.
Zdroje článku: zmescience.com, globalnation.inquirer.net, briefasia.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý