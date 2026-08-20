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Vše se mění, den bude trvat 25 hodin, tvrdí vědci

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Připadá vám, že den má příliš málo hodin? Planeta pod našima nohama se ve skutečnosti každým rokem nepatrně zpomaluje. Vědci odhalili, jak gravitace Měsíce a tající ledovce brzdí rotaci Země.
Vše se mění, den bude trvat 25 hodin, tvrdí vědci

Vše se mění, den bude trvat 25 hodin, tvrdí vědci

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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