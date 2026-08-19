HOSPODSKÝ KVÍZ: Tohle není maturita, přesto se u některých otázek pěkně zapotítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Tohle není maturita, přesto se u některých otázek pěkně zapotíte
Představte si, že se k Zemi řítí těleso o velikosti Texasu a lidstvu zbývá pouhých osmnáct dní života. V tu...
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