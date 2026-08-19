Ve čtvrtek ve 20:15 zatají celé Česko dech: Prima nasazuje velkofilm, který v roce 1998 zboural světová kina

Čtvrtek večer. Týden vás vyždímal, v hlavě vám burácí termíny a povinnosti. Teď potřebujete vypnout. Potřebujete film, který vás vtáhne tak silně, že na všechno zapomenete. Film s rozpočtem přes čtvrt miliardy dnešních dolarů. Film, kde se hvězdy první velikosti vrhají do vesmíru zachránit planetu. Film, který vás na konci rozbrečí jako malé dítě.
A přitom nevíte, o jaký snímek jde. Ještě ne. Ale už cítíte, že tohle bude jízda.
Trest, který stvořil legendu
Asteroid velikosti Texasu se řítí k Zemi. Osmnáct dní do konce světa. Vědci bezmocně kroutí hlavami. Jedinou nadějí se stává partička tvrdých naftařů, kteří nikdy neviděli vesmír, ale umějí vrtat jako ďábel.
Vedou je na sebevražednou misi do neznáma. Musí přistát na rotujícím pekle, zavrtat se do nitra asteroidu a odpálit nukleární nálož. Hranice mezi hrdinstvím a zapomněním se rozplývá.
Tohle je Armageddon z roku 1998. Režie Michael Bay. Hlavní role Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Peter Stormare a Will Patton. A Willis v něm hrál doslova za trest.
Předtím zpackal projekt Broadway Brawler a Disney ho chtělo zažalovat tak, že by ho to zruinovalo. Willis se dohodl: tři filmy za hubičku. Místo dvaceti milionů dostal tři. Ponížení? Možná. Ale Armageddon z něj udělal nesmrtelného.
Druhý film z té nucené dohody? Šestý smysl. Dvě legendy v hodnotě jednoho průšvihu.
Čtvrt miliardy dolarů na ničení asteroidu
Bay dostal na film 140 milionů dolarů v roce 1998. Dnes by to bylo 273 milionů. Srovnatelné s největšími moderními blockbustery.
A ukázalo se to na plátně. Každý záběr křičí: tady se nešetřilo. Výbuchy. Vesmírné lodě. Chaos v nulové gravitaci. Bay natočil vizuální orgie, které v kinech pobláznily celý svět.
Výsledek? Celosvětové tržby dosáhly 553 709 788 dolarů, což z něj udělalo nejvýdělečnější film roku 1998 a absolutní blockbuster.
NASA otevřela dveře, internet vymyslel test
Filmaři dostali něco, o čem jiní tvůrci mohou jen snít. NASA jim otevřela své nejcennější prostory, jako je obří bazén Neutral Buoyancy Lab, kde trénují astronauti, skutečné skafandry v hodnotě milionů a technika za 19 miliard dolarů.
Herci se ponořili do stejného prostředí jako lidé mířící do vesmíru. Autenticita byla hmatatelná.
A pak přišel mýtus. Internet začal šířit legendu: NASA údajně používá Armageddon při školení manažerů. Uchazeči musí najít 168 vědeckých chyb, jinak práci nedostanou. Zní to skvěle. Ale je to nesmysl.
NASA film občas zmiňuje pro pobavení, ale žádný oficiální test neexistuje. Jde o dezinformaci, která žije vlastním životem.
Omluva, která nikdy nezazněla
Podobný osud potkal i Michaela Baye. Internetem se šířilo, že se za film omluvil a nazval ho svým nejhorším dílem. Bay to ostře popřel.
Jediné, co mu vadilo? Měl na postprodukci a střih šestnáct týdnů, což bylo málo. Ale na své dílo je hrdý. Považuje ho za skvělou zábavu, která funguje přesně tak, jak má.
A pak je tu rodinné pouto, které film prodchlo emocemi. Ústřední megahit „I Don’t Want to Miss a Thing“ od Aerosmith se stal jedním z největších hitů roku 1998 a dodnes patří k písním, které si lidé s Armageddonem okamžitě spojí. Závěrečná loučící scéna Harryho s dcerou Grace pak patří k nejsilnějším momentům celého filmu.
Právě tahle kombinace obřích explozí, vesmírného dobrodružství, humoru a sentimentu udělala z Armageddonu něco víc než jen další akční blockbuster. Kritici sice filmu vyčítali vědecké nesmysly, přehnanou melodramatičnost i Bayův typický bombastický styl, diváci ale rozhodli jinak.
Film, který si můžete pustit znovu
Armageddon možná není film, který byste měli sledovat jako učebnici astronomie. Pokud ale hledáte velkolepou hollywoodskou podívanou, která vás během pár minut vtáhne, nabídne výbuchy, humor, napětí i pořádnou dávku emocí, funguje překvapivě dobře i po téměř třech desetiletích.
A právě proto se k němu diváci stále vracejí. Protože některé filmy nemusí být dokonalé, aby se staly legendami. Armageddon je přesně ten případ – film, u kterého víte, že vědecky nedává smysl, ale stejně mu těch pár hodin s radostí uvěříte. Připomeňte si ho ve čtvrtek 20. srpna od 20:15 na Primě.
Zdroje článku: Armageddon (1998 film) - Wikipedia, Armageddon | Rotten Tomatoes, imdb.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá