Větrníky s krémem a karamelovou polevou: Nebojte se odpalovaného těsta

Větrníky jsem dlouho nechávala na cukrárnách. Hlavně kvůli těstu. V hlavě jsem měla uložené jako něco, co se doma zaručeně srazí, spadne nebo se prostě nepovede. Pak jsem se do něj jednou pustila o Vánocích a trochu překvapeně zjistila, že to není žádná nedostupná cukrářská věda. Do té doby pro mě byly větrníky zákusek z vitríny, ne něco z obyčejného plechu v domácí troubě. První pokus mě z toho omylu vytáhl docela rychle. Když se těsto poctivě odpálí, krém se neošidí a navrch přijde ještě teplá odpalované těsto karamelová poleva, jde to i doma. Zabere to čas, ano. Ale když si práci rozdělíte, není to kuchyňské drama.
U těsta se vyplatí neuspěchat první krok. Musí se opravdu odpálit v kastrolu, pak dostat zpočátku prudké teplo a teprve potom se dopéct tak, aby uvnitř nezůstalo vlhké. má být pevný, poleva hladká a karamel jen zlatý, ne připálený. Jakmile si člověk tyhle tři věci pohlídá, větrníky přestanou působit tak nedostupně. Krém
Můj tip zní: Krém si při prvním pokusu udělejte klidně den předem. V lednici pořádně vychladne a druhý den už řešíte jen těsto, karamel a plnění. V kuchyni je pak o něco méně chaosu, což se u větrníků počítá. Proč větrníky fungují i doma
Základ je
odpalované těsto. Nejdřív se krátce vaří na plotně, až potom se do něj postupně zapracují vejce. Díky tomu v troubě vyskočí a uvnitř se vytvoří dutina, která později pojme krém. Největší zrádce bývá doma trouba. Hlavně ji neotvírat pokaždé, když se člověk chce podívat, jestli už rostou. Běžný cukrářský postup počítá s vyšší teplotou na začátku, aby korpusy vyběhly, a pak s nižším dopékáním, aby doschly a po vytažení nesplaskly. Recept na domácí větrníky s karamelovou polevou
Doba přípravy: přibližně 90 minut Doba pečení: asi 30 minut Počet porcí: zhruba 10 až 12 větrníků Ingredience pro přípravu Suroviny na odpalované těsto 250 ml vody 100 g másla 150 g hladké mouky 4 vejce 1 špetka soli Co potřebujeme na vanilkový krém 500 ml mléka 2 ks žloutky 80 g cukru krupice 40 g kukuřičného škrobu 1 ks vanilkového cukru 150 g másla Šlehačková vrstva 250 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru Na karamelovou polevu 150 g cukru krupice 120 ml smetany ke šlehání 20 g másla Postup přípravy odpalovaných větrníků s krémem
1. Do kastrolu nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Jakmile začne směs vařit, vsypte najednou všechnu hladkou mouku. Míchejte, až se hmota spojí a na dně kastrolu se objeví tenký povlak. Obvykle to zabere 1 až 2 minuty, víc není potřeba.
2. Těsto přendejte do mísy a nechte ho chvíli zchladnout. Pak do něj zašlehávejte
vejce, pěkně jedno po druhém. Výsledné těsto má být hladké, lehce lesklé a dost pevné na to, aby po nastříkání na plech drželo tvar.
3. Troubu předehřejte na
220 °C. Plech vyložte pečicím papírem a z těsta nastříkejte kolečka velká asi 7 až 8 cm. Cukrářský sáček práci usnadní, ale lžíce poslouží taky. Mezi jednotlivými kousky nechte rozestupy, v troubě vyběhnou víc, než se na začátku zdá.
4. Větrníky pečte nejdřív
10 minut při 220 °C. Potom teplotu snižte na 180 °C a dopékejte ještě 15 až 20 minut. V domácí troubě se tenhle postup osvědčuje nejlépe. Prvních deset minut troubu neotvírejte, i když to bude lákat.
5. Hotové korpusy přesuňte na mřížku a nechte je úplně vychladnout. Až potom je opatrně rozkrojte vodorovně zubatým nožem. Horní část bývá křehká, takže tady se spěchání nevyplácí.
6. Na
vanilkový krém rozmíchejte v části mléka žloutky, škrob a vanilkový cukr. Zbytek mléka zahřejte s cukrem, přilijte rozmíchanou směs a za stálého míchání uvařte hustý krém. Nechte ho vychladnout a nakonec do něj zašlehejte měkké máslo.
7.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem dotuha. Když chcete větrníky trochu slavnostnější, část šlehačky se dá jemně ochutit karamelem. V některých cukrářských receptech se s karamelovou šlehačkou jako druhou vrstvou běžně počítá. Teď přijde karamelová poleva
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8. Do širšího rendlíku nasypte
cukr a nechte ho bez míchání rozpustit na světlý karamel. Vedle si ohřejte smetanu. Horkou smetanu opatrně vlijte ke karamelu, promíchejte a krátce povařte, dokud nebude poleva hladká. Nakonec vmíchejte máslo.
9. Horní poloviny větrníků namáčejte do ještě teplé
karamelové polevy a odkládejte je na pečicí papír nebo mřížku. Poleva má zůstat lesklá a jen lehce zpevnit. Tvrdá cukrová krusta sem nepatří.
10. Na spodní díl každého větrníku nastříkejte nebo lžící naneste
vanilkový krém. Na něj přijde šlehačka. Nakonec položte horní díl s polevou. U klasických větrníků je právě tahle skladba nejběžnější. Foto: Cooky.cz, Odpalované větrníky
11. Hotové větrníky dejte nejméně na
1 hodinu do lednice. Podávejte je vychlazené, nejlépe ještě tentýž den. V chladu vydrží přibližně 24 hodin, pak už korpusy začnou měknout. Tipy hospodyňky a redakce na úspěšné retro větrníky Pokud těsto po přidání vajec vypadá příliš husté, s posledním vejcem nespěchejte. Někdy stačí jen část, protože každá mouka saje trochu jinak. Karamel je potřeba hlídat. Jakmile moc ztmavne, poleva zhořkne a na větrníku se to pozná hned při prvním soustu. Krém plňte až do opravdu vychladlých korpusů. Teplé těsto by povolilo krém i šlehačku a celý větrník by se zbytečně rozjel. Horní víčka se při namáčení do karamelu ráda lepí na prsty. Pomáhá napíchnout je zespodu na vidličku nebo špejli. Dělám to tak pokaždé, je kolem toho méně nepořádku a člověk si nespálí konečky prstů.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková