Jednoduchý jablečný dezert, který provoní kuchyň a na talíři dlouho nevydrží. Vždy je za něj pochvala

Jablečné moučníky se u nás pečou často. Nejčastěji ve chvíli, kdy v míse zůstane pár jablek a na velký koláč není čas ani nálada. Tyhle křehké jablečné řezy mám po ruce hlavně kvůli rychlé přípravě, krátkému pečení a jemné skořicové náplni, kterou předem jen krátce projedu na másle. Jablka se rozvoní, nepustí tolik šťávy a těsto pak zůstane hezky křehké.
Na receptu je příjemné, že z úplně běžných surovin vznikne
, který nevypadá odbytě a dá se bez rozpaků položit ke kávě i dětem na svačinu. Jeden detail bych ale nepřeskakovala: moučník jablečná náplň musí před plněním vychladnout. Když se nechá být a člověk ji nedává na těsto horkou, řezy se nerozmočí a po upečení drží tvar podstatně líp.
Můj tip: U kyselejších jablek nechte cukr v náplni přesně podle receptu. Pokud jsou jablka hodně sladká, dá se ho trochu ubrat. Skořici bych ale nevynechávala. Bez ní jsou to pořád dobré jablečné řezy, ale chybí jim ta známá domácí vůně, kvůli které se člověk do plechu občas podívá ještě dřív, než stačí vychladnout. Recept na rychlé a křehké jablečné řezy
Připravuje se ve formě nebo na plátu velkém přibližně 20 × 20 cm a vyjde z něj
8 menších kousků.
Doba přípravy: zhruba 25 minut Doba pečení: 13 – 14 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 8 kousků Ingredience pro přípravu
Jablečná náplň: 200 g jablek nakrájených na asi 1cm kostičky 1/2 lžičky mleté skořice 1 lžíce cukru krupice 1 lžička másla
Těsto: 1 ks vejce 1 špetka soli 60 g rozpuštěného másla 60 g cukru krupice 220 g hladké mouky 2 g prášku do pečiva Postup přípravy jednoduchých jablečných řezů
1. Začněte
jablečnou náplní. Do pánve dejte 1 lžičku másla, přisypte na kostičky nakrájená jablka, cukr a skořici. Restujte asi 2 minuty. Stačí, aby jablka trochu povolila a začala vonět.
2. Náplň přendejte stranou a nechte ji úplně
vychladnout. Tenhle krok se vyplatí nepodcenit. Horká jablka by těsto zbytečně změkčila a s řezy by se pak při pečení i krájení pracovalo hůř.
3. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte špetku soli, rozpuštěné máslo a cukr krupice. Metličkou směs prošlehejte, aby se cukr co nejvíc rozpustil a všechno se spojilo do jedné hmoty.
4. Potom přidejte
hladkou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Zpracujte hladké měkké těsto. Nemá se výrazně lepit na ruce, ale tvrdé být také nesmí.
5. Oddělte asi
jednu třetinu těsta a dejte ji na chvíli do mrazáku. Později půjde lépe strouhat nahoru. Zbylé těsto vyválejte, případně ho prsty roztlačte do plátu o velikosti zhruba 20 × 20 cm. Na připravený plát rozložte vychladlá jablka
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6. Snažte se je rozetřít po celé ploše, aby nebyl jeden kousek plný náplně a druhý skoro prázdný.
7. Odložený kus těsta vyndejte z mrazáku a nahrubo ho
nastrouhejte přes jablka. Povrch nemusí být dokonale zakrytý. Nepravidelná vrstva po upečení vypadá docela přirozeně, skoro jako u moučníků, které se dělají od oka.
8. Před pečením plát
nožem předkrájejte na 8 menších obdélníčků. Později se budou jednotlivé řezy snáz oddělovat a těsto se nebude tolik lámat.
9. Kousky opatrně přesuňte na plech vyložený pečicím papírem. Pokud se vám líp pracuje s menším plátem, můžete je péct i na něm. Trouba má být předehřátá na
180 °C.
10. Pečte
13 – 14 minut, dokud povrch lehce nezezlátne. Po vytažení nechte řezy chvíli stát, aby zpevnily. Dobré jsou vlažné i úplně studené, ke kávě nebo čaji. V uzavřené dóze vydrží bez potíží do druhého dne. Foto: Cooky.cz, recept na jablečný moučník Rady na závěr Jablka krájejte na malé a pokud možno podobně velké kostičky. Náplň se pak lépe rozprostře a řezy se čistěji krájí. Když těsto při práci příliš měkne, dejte ho na pár minut do lednice. Není to žádná velká věda, jen se s ním potom méně bojuje. Pro výraznější vůni můžete k jablkům přidat malou špetku vanilky nebo pár kapek citronové šťávy.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz