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Medovník se zakysanou smetanou: Vrstvený dezert, který díky kyselosti smetany přebije každý přeslazený dort

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Medovník se zakysanou smetanou patří k těm dortům, které vypadají skromně, ale chutnají naprosto skvěle. Pět tenkých plátů, karamelový krém ze Salka a vrstva zakysané smetany mezi nimi. To je kombinace, která v naší rodině nikdy nezklame.
Obrázek na recept na medovník

Obrázek na recept na medovník

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na medovník
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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