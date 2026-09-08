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Wi-Fi s dosahem 1 kilometr zní jako sen. Nový router to umí, ale v Evropě narazíte na pravidla, která ho prakticky zničí

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GL.iNet HaLowLink 2 skutečně slibuje kilometrový dosah Wi-Fi. V českém právním rámci ale z něj zůstává úzký datový kanál pro senzory, ne router na internet.
HaLowLink Wi-Fi router

HaLowLink Wi-Fi router

Zdroj: GL-inet
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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