Wi-Fi s dosahem 1 kilometr zní jako sen. Nový router to umí, ale v Evropě narazíte na pravidla, která ho prakticky zničí

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Wi-Fi s dosahem 1 kilometr zní jako sen. Nový router to umí, ale v Evropě narazíte na pravidla, která ho prakticky zničíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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GL.iNet HaLowLink 2 skutečně slibuje kilometrový dosah Wi-Fi. V českém právním rámci ale z něj zůstává úzký datový kanál pro senzory, ne router na internet.
HaLowLink Wi-Fi router
Zdroj: GL-inet
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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