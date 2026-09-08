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Pražských mlžítek se lidé bát nemusí. Hygienici v nich legionellu nenašli

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Pražská mlžítka prošla mimořádnou kontrolou kvůli obavám z bakterie Legionella. Hygienici v srpnu otestovali vodu z deseti náhodně vybraných zařízení a ani v jednom vzorku bakterii nenašli.
Pražských mlžítek se lidé bát nemusí. Hygienici v nich legionellu nenašli

Pražských mlžítek se lidé bát nemusí. Hygienici v nich legionellu nenašli

Zdroj: HSHMP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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