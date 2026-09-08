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Elitní vyjednavač, psycholožka, lovec pašeráků: Zrádci představují druhou osmičku odvážných

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Pod vedením Vojty Kotka se znovu rozehraje fascinující souboj Věrných a Zrádců, ve kterém se emoce střetávají s chladnou kalkulací a pravda bývá tou nejlépe ukrytou lží. Třetí série přináší ještě filmovější zpracování, silnější příběhy i okamžiky, které prověří lidskou psychiku na samotné hranici možností.
Zrádci 3

Zrádci 3

Zdroj: FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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