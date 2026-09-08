Muradov chce Jotka. O jeho soupeři ale rozhodnou fanoušciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muradov chce Jotka. O jeho soupeři ale rozhodnou fanoušci
Alex Pereira po červnové porážce znovu ukázal na Ciryla Ganea a chce druhý zápas. Brazilcovo veřejné...
Fedor Emelianenko plánuje návrat k soutěžnímu sambu a míří na ruský šampionát v březnu 2027. Jeho lidé ho...
UFC pořádá desítky turnajů ročně a část fanoušků už podle komentátora Jeda Meshewa ztrácí přehled i zájem....
Makhmud Muradov po plánovaném sjednocení titulů s Krzysztofem Jotkem připouští další souboj s Patrikem...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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