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V autobuse mě starší žena odmítla pustit sednout, i když jsem měla berle. Až při vystupování jsem pochopila pročPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když Klára nastoupila do přeplněného autobusu o berlích, byla přesvědčená, že jí někdo nabídne místo. Nejvíc ji překvapila starší žena sedící hned u dveří, která se od ní demonstrativně odvrátila. O několik zastávek později ale Klára zjistila, že celou situaci pochopila úplně špatně.
V autobuse mě starší žena odmítla pustit sednout, i když jsem měla berle. Až při vystupování jsem pochopila proč
Zdroj: Shutterstock
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