Meteorologové i lékaři upozorňují na extrém, který brzy dorazí do Česka. Čekají nás dva nejhorší dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meteorologové i lékaři upozorňují na extrém, který brzy dorazí do Česka. Čekají nás dva nejhorší dny
Práce pokojské bývá spojována spíše s nízkými výdělky. V luxusních švýcarských hotelech ale vypadají částky...
Českým seniorům se rýsuje nepříjemná kombinace. Zatímco u části potravin se objevují nové tlaky na růst...
Prací program doběhne bez problémů, prádlo je na pohled čisté, přesto po otevření dvířek nepříjemně...
Konec léta často znamená misky plné rajčat, která jsme museli sklidit ještě před úplným dozráním. Vyhazovat...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →