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Meteorologové i lékaři upozorňují na extrém, který brzy dorazí do Česka. Čekají nás dva nejhorší dny

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Počasí v Česku se během několika desítek hodin výrazně promění. Zatímco v úterý se teploty dostanou až ke 32 stupňům, ve středu může být mezi západem a východem republiky rozdíl kolem 15 stupňů. Prudká změna může být nepříjemná hlavně pro seniory a chronicky nemocné.
Meteorologové i lékaři upozorňují na extrém, který brzy dorazí do Česka. Čekají nás dva nejhorší dny

Meteorologové i lékaři upozorňují na extrém, který brzy dorazí do Česka. Čekají nás dva nejhorší dny

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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