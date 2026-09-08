Kolik si vydělá pokojská v pětihvězdičkovém hotelu za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, nebudete tomu věřitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kolik si vydělá pokojská v pětihvězdičkovém hotelu za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, nebudete tomu věřit
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