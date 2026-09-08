Koupelnová plíseň mezi dlaždicemi nemusí přežívat celé roky. Odolný problém odstraní překvapivě levný a snadný postup

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Koupelnová plíseň mezi dlaždicemi nemusí přežívat celé roky. Odolný problém odstraní překvapivě levný a snadný postupPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Úklid někdy až zapáchající plísně je nepříjemný asi pro každého. Naštěstí existuje jednoduchý trik, jak se jí zbavit za pomoci obyčejného vosku.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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