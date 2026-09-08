Tévez chce na rozlučku dostat Messiho i Ronalda do jednoho týmu. Fanoušci už slaví, ale pravda je jiná

V dubnu 2025 seděl Tévez v pořadu GolGana na argentinské OLGA a na otázku, jestli chce na rozlučku přivést obě největší ikony současného fotbalu, odpověděl jednoduše: „Dáme je dohromady, půjdu si pro ně.“ Pak dodal, že Messiho má v telefonu uloženého jako „Enano“ a Ronalda jako „CR7″. Jenže z téhle věty se za rok a půl stal virál, který tvrdí něco úplně jiného: že oba už účast potvrdili. Nepotvrdili.
Co je skutečně domluvené
Podle zářijových reportů ESPN a Infobae se Tévez obrátil na Juana Romána Riquelmeho s žádostí o La Bomboneru. Stadion Boca Juniors by měl hostit rozlučku v prosinci 2026, média pracují s víkendy kolem 12.–13. nebo 19.–20. prosince, přičemž ESPN uvádí 19. prosinec jako preferovaný termín. Tévez podle Infobae počítá s účastí zhruba šedesáti národních i mezinárodních hvězd z různých kapitol své kariéry. Messi a Ronaldo patří mezi vysněné hosty. Ale žádné oficiální potvrzení od nich, jejich klubů ani od Boca Juniors se nepodařilo dohledat.
Jak se z přání stala „hotová dohoda“
Mechanismus byl jednoduchý a dobře známý. Starší klip z OLGA se na sociální síti X začal šířit s falešným anglickým překladem, který z Tévezova přání udělal potvrzenou dohodu. Zapadl přitom do širšího ekosystému účtů, které, jak v červnu 2026 popsal argentinský ověřovací portál Chequeado, rutinně vyrábějí smyšlené citace fotbalových hvězd kvůli dosahu a monetizaci. Sen o Messim a Ronaldovi v jednom dresu je přesně ten typ obsahu, který algoritmy milují. Fanoušci ho chtějí sdílet dřív, než stihnou ověřit.
Proč zrovna Tévez není bláhový snílek
Kdyby podobné prohlášení pronesl kdokoli jiný, šlo by o prázdnou fantazii. Tévez ale patří mezi hrstku hráčů, kteří s oběma ikonami skutečně sdíleli kabinu. S Ronaldem strávil dvě sezony v Manchesteru United, kde v roce 2008 pro UEFA mluvil o „privilegiu“ hrát po jeho boku. S Messim ho pojí dlouhá reprezentační linka a vztah, který sám popsal jako „důvěru a přátelství“ bez skutečné rivality. Kontakt existuje. Problém je jinde.
Prosincový kalendář mluví proti snadnému řešení
Ronaldo je v prosinci uprostřed sezony Saudi Pro League, která podle oficiálního kalendáře běží od 13. srpna 2026 do 29. května 2027. Uvolnění na exhibici v Buenos Aires vyžaduje souhlas Al-Nassru, a ten není samozřejmý. U Messiho je situace o něco příznivější: MLS v prosinci řeší přestupní období, takže zápasový kalendář by mu teoreticky nebránil. Ale ani Inter Miami zatím nic neoznámil.
Argentinské rozlučky přitom umějí doručit hvězdné obsazení. Na Riquelmeho rozlučce v červnu 2023 nastoupili Messi, Di María, Paredes i Scaloni. Na rozlučce Maxiho Rodrígueze se vedle Messiho objevili Batistuta, Trezeguet nebo Cambiasso. Precedent existuje, jenže žádná z těchto akcí nevyžadovala koordinaci dvou hráčů z různých kontinentů a různých soutěžních režimů najednou.
Tévezova rozlučka má reálné obrysy: stadion, termín, organizační zázemí, osobní vazby na obě ikony. Co zatím nemá, je jediné oficiální „ano“ od Messiho nebo Ronalda. A právě to je příběh, který stojí za sledování, ne virální jistota, ale otázka, jestli jeden z posledních společných spojovníků dvou největších kariér v dějinách fotbalu dokáže protlačit sen přes klubové kalendáře a manažerské kanceláře až na trávník La Bombonery.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle