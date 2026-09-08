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Některé mravenčí dělnice uvězněnou kolegyni zachrání, jiné odejdou. Rozdíl vědci našli v jejich nervové soustavě

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Jedna mravenčí dělnice leží znehybněná. Druhá se k ní přiblíží, začne tahat za její tělo a snaží se odstranit překážku, která ji drží. Jiná dělnice ve stejné situaci nic podobného neudělá. Z lidského pohledu se nabízí nebezpečně lákavé slovo: soucit.
Některé mravenčí dělnice uvězněnou kolegyni zachrání, jiné odejdou. Rozdíl vědci našli v jejich nervové soustavě

Některé mravenčí dělnice uvězněnou kolegyni zachrání, jiné odejdou. Rozdíl vědci našli v jejich nervové soustavě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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