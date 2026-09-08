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Pes vám nerozkousal dveře z pomsty. Jen člověk zase potřebuje být hlavní postavou příběhu

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Člověk se vrátí domů a začne vyšetřování. Koš leží na boku. Polštář právě dokončil kariéru. U dveří chybí kus futra a uprostřed toho všeho sedí pes s výrazem, který lidský mozek během tří sekund přeloží jako: „Ano. Udělal jsem to. A udělal jsem to TOBĚ.“ Pan Mňau má k této interpretaci jedinou připomínku: člověk má mimořádný talent obsadit hlavní roli i v příběhu, který se odehrával několik hodin bez jeho přítomnosti.
Pes vám nerozkousal dveře z pomsty. Jen člověk zase potřebuje být hlavní postavou příběhu

Pes vám nerozkousal dveře z pomsty. Jen člověk zase potřebuje být hlavní postavou příběhu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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