Až se kontinenty opět spojí dohromady, život už nebude existovat. Vědci vědí, kdy se to stane

Pangea, prehistorický obří kontinent, který spojoval všech sedm dnešních pevnin, se rozpadl před zhruba 200 miliony let. A teď přichází překvapivé zjištění: za dalších 200 až 250 milionů let se kontinenty opět slijí do nového superkontinentu. Geovědci dokonce vypracovali čtyři hlavní scénáře, jak by tento megakontinent mohl vypadat – a každý z nich přináší dramaticky odlišné klimatické podmínky.
Teorie deskové tektoniky odhaluje budoucnost
V 60. letech minulého století se teorie deskové tektoniky stala klíčovým vysvětlením vzniku původního superkontinentu. Vnější vrstva Země se skládá z několika obřích kusů, které plují na teplejších a pohyblivějších spodních vrstvách. Tyto desky se vůči sobě posouvají – a právě jejich pohyb vytváří pohoří, oceánské příkopy i superkontinenty, které existovaly dávno před vznikem lidstva.
Jenže tyto obří pevniny nikdy nevydrží navěky. Vědci stále přesně neví, proč se nakonec rozpadají, ale některé teorie naznačují, že zásadní roli hraje nerovnoměrné rozložení různých typů zemské kůry. Stejné neviditelné posuny, které kdysi roztrhaly Pangeu, nyní formují budoucí podobu planety – a možná už vidíme první náznaky toho, co přijde.
Novopangea: Amerika narazí do Antarktidy
První scénář počítá s tím, že Atlantský oceán se bude dál rozevírat, zatímco Tichý oceán se uzavře. Tichý oceán je plný subdukčních zón – míst, kde se oceánské desky zasouvají pod kontinentální a klesají do zemského pláště. Právě proto se kolem okrajů Pacifiku, v takzvaném ohnivém kruhu, odehrává 80 procent velkých zemětřesení.
V důsledku této tektonické aktivity se Amerika nadále vzdaluje od Evropy a Afriky, až nakonec narazí do Antarktidy směřující na sever a posléze do Afriky, Evropy a Asie, které už budou natlačené k sobě. Austrálie mezitím přistane u východní Asie. Výsledkem bude jeden mohutný megakontinent nazvaný Novopangea.
Pangea Proxima: Prstenec země kolem malého oceánu
Ve scénáři Pangea Proxima, tedy Příští Pangea, se Atlantský i Indický oceán budou dál rozpínat, dokud nové subdukční zóny nezačnou kontinenty znovu stahovat zpět. Výsledkem bude srážka Eurasie se zbytkem pevnin. Představte si prstencovitou pevninu s malou oceánskou pánví uprostřed. Klimatické modely však varují: až 92 procent povrchu by mohlo být kvůli extrémnímu suchu a horku pro savce neobyvatelných.
Aurica: Ráj surfařů na rovníku
Tichý oceán je starý 200 milionů let, Atlantik 180 milionů. Co když se oba uzavřou? Pak vznikne superkontinent Aurica – pojmenovaný podle Austrálie a Ameriky. João C. Duarte z Lisabonské univerzity, autor této hypotézy, vysvětluje: Předpokládáme, že existují pouze dva oceány, Atlantský a Tichý. Na Zemi ale máte více možností, například Indický oceán. Je možné uzavřít jak Atlantik, tak Pacifik, protože oba jsou v současnosti opravdu staré.
Pokud se Indický oceán, nejmladší z trojice (jen 140 milionů let), otevře a Pacifik s Atlantikem se zavřou, všech sedm kontinentů se spojí do jedné velké Auricy kolem rovníku. Duarte věří, že Aurica je nejpravděpodobnější scénář: Tento superkontinent bude blízko rovníku, takže bude pravděpodobně o něco teplejší a možná sušší než dnešní Země. Teplejší planeta (podle modelů o tři stupně Celsia) by mohla nabídnout pobřeží podobná Brazílii – s oslnivými bílými plážemi, okouzlujícími korálovými útesy a mohutným vlnobitím.
Amasia: Ledová apokalypsa kolem pólu
Teorie Amasie (ze slov Amerika a Asie) spekuluje, že Atlantik a Pacifik zůstanou otevřené, zatímco se uzavře Severní ledový oceán. Všechny kontinenty kromě Antarktidy se pak přesunou na sever a usadí se poblíž severního pólu. Duarte popisuje: Skončíte s obrovským oceánem kolem severního pólu a Antarktidou na druhé straně.
Absence pevniny mezi póly by narušila oceánský dopravní pás – systém hlubinného proudění, který přenáší teplo z rovníku k pólům. Michael Way z NASA Goddard Institute vysvětluje důsledky: Všechen ten led by odrážel teplo zpět do vesmíru. Póly by nejen vychladly, ale pokryly se celoročním ledem. Zaledněná Amasia by vymazala téměř všechny formy života na souši – přežily by jen organismy v oceánu.
První trhlina budoucnosti se už otevřela
I když se další superkontinent zdá být v nedohlednu, možná už dnes vidíme jeho první náznaky. Vědci sledují geologický útvar zvaný trhlina Dabbahu v Etiopii. V roce 2005 se napříč pouštní krajinou otevřela prasklina dlouhá 60 kilometrů. Odborníci očekávají podobně dramatické události i v budoucnu a někteří věří, že právě podél tohoto zlomu by mohlo dojít k příštímu kontinentálnímu rozdělení.
Samotné formování pevniny je neuvěřitelně pomalý proces. Když se příští superkontinent vytvoří, nedojde k okamžitému nárazu jako při srážce dvou aut. Přesto vědci očekávají rozsáhlé a potenciálně devastující dopady.
Masové vymírání a boj o přežití
V červenci 2021 publikovali vědci v časopise Geochemistry, Geophysics, Geosystems studii, ve které pomocí 3D globálních klimatických modelů simulovali, jak by uspořádání pevnin Aurica a Amasia ovlivnilo klima. Duarte varuje: Mnoho druhů bude čelit tvrdé konkurenci a bojovat mezi sebou o přežití, jak se kontinenty budou spojovat. Měli bychom očekávat masové vymírání.
Ani teplejší Aurica nebude laskavá. Spojení kontinentů přinese obrovskou konkurenci mezi druhy z různých ekosystémů, které se doposud nevyvíjely v kontaktu.
Planeta přežije, ale co lidstvo?
Možná lidé přežijí, ale ve vyvinutější podobě. Byli jsme však vychováni k víře, že evoluce je směrová. Duarte vysvětluje: "Věříme, že evoluce se vždy pohybuje směrem k vylepšení. Říkáme si, jak jsme velmi inteligentní. Možná bude v budoucnu existovat superinteligence, ale to předpokládá, že inteligence je vždy dobrá věc."
Existují teorie tvrdící, že inteligentní druhy nesou břemeno sebezničení. Máme schopnost vytvořit jaderné zbraně, které mohou zabít celé lidstvo. Aby postlidský druh za 50 až 250 milionů let přežil, potřebuje víc než inteligenci: musí žít v harmonii s okolním ekosystémem.
Zdroje článku: popularmechanics.com, indiandefencereview.com, giss.nasa.gov, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý