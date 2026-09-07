Kynutý švestkový koláč podle staré tradice: Žádné zkratky, jen ovoce a pořádná drobenka

na plech se u nás doma objeví s podzimem skoro automaticky. Jakmile stojí na lince mísa Švestkový koláč švestek, je jen otázka času, kdy vytáhnu plech. Peču ho většinou několikrát za sezonu. Poprvé ve chvíli, kdy švestky dozrají tak nějak všechny naráz. Podruhé proto, že první plech zmizí zvláštně rychle, obvykle ještě vlažný. A potřetí už se na důvod nikdo neptá. Mám ráda to máslové, trochu hutnější těsto, šťavnaté ovoce nahoře a , která při krájení pod nožem lehce zapraská. drobenku
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že
nepotřebuje droždí ani čekání, až těsto vykyne. Smícháte ho zhruba za čtvrt hodiny, švestky se omyjí, rozpůlí, vypeckují a pokladou na plech opravdu poctivě nahusto. Zbytek už si vezme trouba. Ovoce během pečení pustí šťávu, část se vsákne do těsta a koláč pak vyjde někde mezi klasickou buchtou na plech a . Jen je bublaninou pevnější, sytější a víc „domácí“, jestli se to tak dá říct bez zbytečného dobarvování.
Můj tip zní: Švestky pokládejte na těsto řeznou stranou nahoru a rozhodně s nimi nešetřete. Nejlepší je dát je těsně jednu vedle druhé, místy klidně i lehce přes sebe. V troubě se stáhnou, a když jich bude málo, koláč může působit sušší. Na velký plech se nebojte použít celý kilogram ovoce. U švestkového koláče se takové množství opravdu neztratí. Recept na poctivý švestkový koláč na plech s drobenkou
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě
Těsto: 160 g másla (změklého, pokojové teploty) 150 g moučkového cukru 2 celá vejce 300 ml mléka 500 g polohrubé mouky 1 kypřící prášek do pečiva špetka soli
Náplň: přibližně 1 kg švestek (čerstvých, vypeckovaných)
Drobenka: 80 g hladké mouky 60 g másla (studeného, nakrájeného na kostičky) 50 g krupicového cukru Postup přípravy švestkového koláče z nekynutého máslového těsta
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů, horní a dolní ohřev. Velký plech s vyšším okrajem, ideálně kolem 30 × 40 cm, vymažte máslem a vysypte polohrubou moukou. Přebytek mouky vyklepejte. Je to drobnost, ale vyplatí se. Přilepený koláč se z plechu dostává ven dost nevděčně a většinou u toho padne i první nepovedený roh.
2. Změklé
máslo dejte do mísy, přidejte moučkový cukr a ručním mixérem vyšlehejte do světlé pěny. Trvá to přibližně 3 až 4 minuty. Máslo má být měkké, ne rozpuštěné. Tekuté máslo by udělalo jinou strukturu a těsto by nebylo tak hezky nadýchané. Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Poctivý švestkový koláč jako od babičky: Kynuté těsto, šťavnaté švestky a křupavá drobenka, které se nedají odmítnout
3. Do máslového základu postupně zašlehejte obě
vejce. Přidávejte je po jednom a po každém nechte mixér ještě asi minutu běžet. Pak tenkým pramínkem přilijte mléko a už jen krátce promíchejte.
4.
Polohrubou mouku si stranou promíchejte se špetkou soli a kypřícím práškem. Suchou směs nasypte do mísy a vyšlehejte hladké těsto. Mělo by být spíš hustší, ale pořád roztíratelné. Přibližně jako opravdu husté palačinkové těsto.
5. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho roztáhněte až do rohů. Vrstva může působit nízká, zhruba kolem jednoho centimetru. Není potřeba se toho lekat, v troubě ještě povyroste.
6.
Švestky omyjte, rozpulte a vypeckujte. Potom je klaďte na těsto řeznou stranou nahoru, těsně vedle sebe. Když se někde trochu překryjí, nechte to být. Při pečení se stejně stáhnou a pustí šťávu, která těsto příjemně provlhčí. Teď si připravíme drobenku
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7. Do misky nasypte
hladkou mouku, krupicový cukr a přidejte studené máslo nakrájené na menší kostičky. Prsty směs rychle promněte na hrubší drobky. Nehněťte ji dlouho, máslo by změklo a drobenka by se v troubě mohla slít do souvislé vrstvy. Hotovou drobenkou posypte celý povrch se švestkami.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
30 až 40 minut. Hotový koláč poznáte podle zlatavé drobenky a propečeného těsta kolem ovoce. Pokud si nejste jistí, píchněte špejlí do těsta, ne přímo do švestky. Měla by vyjít suchá.
9. Po upečení nechte koláč na plechu nejméně
20 minut zchladnout. Horký se při krájení rád trhá a švestková šťáva je v tu chvíli ještě hodně tekutá. Pak ho nakrájejte na čtverce a podávejte jen tak, případně lehce poprášený moučkovým cukrem. Přikrytý vydrží při pokojové teplotě až dva dny, v lednici zhruba čtyři dny. Tipy redakce: Záměna mouky: Pokud zrovna nemáte polohrubou mouku, můžete ji nahradit směsí hladké a hrubé mouky v poměru 1:1. Koláč bude o trochu křehčí a víc drolivý, chuťově ale zůstane velmi dobrý. Švestky mimo sezónu: Mražené švestky použít můžete. Nechte je ale předem povolit a slijte přebytečnou šťávu. Jinak se těsto zbytečně promočí a bude potřebovat delší čas v troubě. Drobenka bez másla: Pro lehčí drobenku nahraďte část másla, asi 20 g, studenou zakysanou smetanou. Stačí promíchat vidličkou. Drobenka pak vyjde jemnější a o něco méně tučná. Přidaná chuť: Do těsta můžete vmíchat lžičku vanilkového extraktu nebo kůru nastrouhanou z půlky citronu. Ke švestkám se hodí obojí a koláč bude výrazněji vonět.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Romany Rubášové