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Kynutý švestkový koláč podle staré tradice: Žádné zkratky, jen ovoce a pořádná drobenka

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Švestkový koláč na plech je u nás doma podzimní rituál. Těsto se připraví za čtvrt hodiny, švestky se skládají těsně vedle sebe a drobenka udělá to pravé křupavé kouzlo navrch. Recept, který se vyplatí znát nazpaměť.
Fotografie ke švestkovému koláči

Fotografie ke švestkovému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Poctivý švestkový koláč jako od babičky: Kynuté těsto, šťavnaté švestky a křupavá drobenka, které se nedají odmítnout
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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