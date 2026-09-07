Kachní krev na cibulce je zapomenutá domácí klasika pro milovníky starých chutí

Kachní krev na cibulce dnes nezní zrovna jako jídlo pro lehký večer. Spíš jako něco, co se dělalo doma, když se po porážce využilo všechno, co využít šlo. A dlouho se nad tím nepřemýšlelo. Právě v té obyčejnosti je ale její síla: cibule, , krev, trochu koření. Nic navíc. Jenže když se cibule odbyde nebo se krev nechá v pánvi jen tak ledabyle srazit, pozná se to sádlo okamžitě.
Staré zápisy i rodinné postupy se v tomhle jídle docela liší. Někde se neřešilo skoro nic kromě krve, cibule a sádla, jinde se přidával rohlík nakrájený na kostičky, který část krve vsákl a celé jídlo zahustil. V některých domácnostech se objevoval i špek a vejce. Na talíř k tomu přijdou nejčastěji , ale krajíc chleba je možná ještě přirozenější volba. Následující varianta je vařené brambory jednodušší, bez pečiva, zato s pořádným dochucením. Jednu věc ale obejít nejde: krev musí být z hygienicky nezávadného zdroje a musí projít důkladnou tepelnou úpravou. U téhle suroviny se zkrátka nehraje na odhad.
Cibule tady není výplň do pánve. Když se nechá na sádle pomalu zezlátnout, udělá sladký,
tmavší základ a krev pak nechutná ploše. Recept na poctivou kachní krev na cibulce
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme
Základ na pánev: 500 ml čerstvé kachní krve 3 – 4 větší cibule 2 lžíce sádla 2 stroužky česneku
Dochucení: 1 lžička majoránky 1/2 lžičky kmínu podle chuti sůl podle chuti pepř 1 – 2 lžíce hladké mouky na zahuštění, případně trocha vody nebo vývaru podle potřeby Postup přípravy kachní krve na cibulce a sádle
1.
Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. V pánvi rozehřejeme sádlo a cibuli na něm necháme pomalu restovat. Nemá zůstat bledá, ale nesmí se ani spálit. Ideální je zlatá barva a vůně, kvůli které člověk ví, že už je základ skoro hotový.
2. Přidáme prolisovaný
česnek a kmín. Stačí krátce, asi půl minuty. Česnek se musí jen rozvonět, ne zhnědnout. Jakmile zhořkne, napravuje se to dost špatně. Foto: Cooky.cz, Zapomenutá, ale ne do ztracena: Kachní krev na cibulce jako syté jídlo pro ty, kdo se nebojí starých chutí
3. Za stálého míchání začneme pomalu přilévat
kachní krev. Tohle je ta chvíle, kdy se neodbíhá pro talíře ani pro sůl. Míchat je potřeba pořád, jinak se krev srazí do větších hrudek.
4. Směs dál vaříme a promícháváme, dokud krev
nezhoustne a neztratí syrovou konzistenci. Pokud začne být až moc tuhá, pomůže trochu vody nebo vývaru.
5. Přidáme sůl, pepř a promnutou
majoránku. Kdo chce hutnější výsledek, rozmíchá mouku ve studené vodě a tenkou dávkou ji vmíchá do pánve.
6. Necháme ještě několik minut provařit. Pak ochutnáme a případně doladíme. Podávat se dá s
čerstvým chlebem, vařenými brambory nebo kroupami.
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TIP: Kdo chce jídlo posunout víc k zabijačkové verzi, může už na začátku přidat trochu rohlíku nakrájeného na kostičky. Natáhne do sebe část krve a směs bude pevnější, hutnější, prostě víc na lžíci. S rohlíkem, nebo bez něj?
Obojí má svoje zastánce. V některých rodinách se krev nejdřív pouštěla na kostičky rohlíku a až potom se směs dávala na cibulku, kde se nechala tmavěji opéct. Výsledek je sytější, trochu hrubší a venkovštější. Bez pečiva zůstává pánev jemnější a chuť krve je čitelnější, což u kachní krve podle mě funguje líp.
Objevují se také recepty se
špekem a vejci. Ty už z toho dělají opravdu vydatné , žádnou malou večeři po práci. Pokud s kachní krví začínáte, zabijačkové jídlo jednodušší postup je bezpečnější i přehlednější. Lépe poznáte, jak rychle houstne, kdy se začíná srážet a kolik koření ještě unese.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline