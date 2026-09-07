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Kachní krev na cibulce je zapomenutá domácí klasika pro milovníky starých chutí

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Kachní krev na cibulce není jídlo pro každého, ale kdo zná zabijačkové klasiky, tomu tohle vysvětlovat nemusím. Je to stará, úsporná a poctivá kuchyně, kde se nic zbytečně nevyhazovalo. A právě cibule, sádlo a trpělivé míchání rozhodnou, jestli z toho bude dobrá večeře, nebo pánev plná drobků.
Fotografie je kachní krvi na cibulce

Fotografie je kachní krvi na cibulce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenutá, ale ne do ztracena: Kachní krev na cibulce jako syté jídlo pro ty, kdo se nebojí starých chutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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