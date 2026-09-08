Člověk začne podnikat v lednu 2027. Proti tomu, kdo začal před rokem, nemusí mít odvody nižší

Člověk, který zahájí samostatnou výdělečnou činnost v lednu 2027 a v předchozích pěti kalendářních letech nepodnikal, nebude muset během roku 2027 platit pravidelné zálohy na sociální pojištění. Stejné pravidlo platí také pro bezprostředně následující kalendářní rok. Neznamená to však, že by sociální pojištění vůbec neplatil. Po podání přehledu se vypočítá skutečná povinnost a případné pojistné bude nutné doplatit. Výjimka navíc neplatí pro podnikatele v paušálním režimu.
Právě zde je důležité srovnání s člověkem, který začal podnikat například v lednu 2026. Pokud ani on před zahájením činnosti nejméně pět kalendářních let nepodnikal, vztahuje se na něj zproštění placení sociálních záloh ještě po celý rok 2027. Nový podnikatel z ledna 2027 tak proti němu nemá automaticky nižší zálohu. Oba mohou mít během roku předpis sociálních záloh ve výši nula korun a pojistné následně vypořádají prostřednictvím přehledu.
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Další zvýhodnění se týká lidí, kteří hlavní samostatnou výdělečnou činnost zahájili po nejméně dvaceti kalendářních letech bez podnikání. Jejich minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění činí pouze 25 procent průměrné mzdy, zatímco u běžné hlavní OSVČ je podle současné úpravy stanoven na 35 procentech. Nižší základ mohou využívat v roce zahájení a ještě ve dvou následujících kalendářních letech. Také zde tedy platí, že člověk, který podmínku splnil při startu v roce 2026, ji může využívat i v roce 2027.
U zdravotního pojištění podobná obecná úleva pro nové podnikatele neexistuje. OSVČ vykonávající hlavní činnost, na kterou se vztahuje minimální vyměřovací základ, musí platit alespoň zákonné minimum. Jeho výše se každý rok mění podle průměrné mzdy. Konkrétní částky pro rok 2027 přitom k 8. září 2026 ještě nejsou definitivně uzavřené, protože parametry pro jejich výpočet se stále finalizují. Pro dva podnikatele ve stejné situaci proto nebude rozhodující pouze to, zda jeden začal v lednu 2026 a druhý v lednu 2027, ale především jejich předchozí podnikání, druh činnosti, skutečné příjmy a případné využití paušálního režimu.
cssz.cz, mpsv.gov.cz, vzp.cz, businessinfo.cz