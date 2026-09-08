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Člověk začne podnikat v lednu 2027. Proti tomu, kdo začal před rokem, nemusí mít odvody nižší

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Začínající podnikatelé mají u sociálního pojištění několik úlev, které mohou výrazně změnit jejich platby. Samotný rok zahájení podnikání ale nestačí. Člověk, který začal v roce 2026, může mít v roce 2027 prakticky stejný režim jako nová OSVČ.
Člověk začne podnikat v lednu 2027.

Člověk začne podnikat v lednu 2027.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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