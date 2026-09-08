Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Rakušané už karavany netahají. Přesedlali na řešení, které se vejde do garáže a stojí o 200 000 Kč méně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Rakousku a Německu je kempování oblíbenější než kdy dřív. Tažení šestimetrového obytného […]
Rakušané už karavany netahají. Přesedlali na řešení, které se vejde do garáže a stojí o 200 000 Kč méně

Rakušané už karavany netahají. Přesedlali na řešení, které se vejde do garáže a stojí o 200 000 Kč méně

Zdroj:
Reklama
Další články z Outdoor tipy
Němci opouštějí kempy. Nový trend se dá postavit za 10 minut a dostal se už i do Česka
Němci opouštějí kempy. Nový trend se dá postavit za 10 minut a dostal se už i do Česka
Holanďané už spacáky nebalí. Vozí si vybavení, které znáte spíš z hotelů a rozšiřuje se už i k nám
Holanďané už spacáky nebalí. Vozí si vybavení, které znáte spíš z hotelů a rozšiřuje se už i k nám

U západoevropských kempů se dnes z aut vybaluje něco jiného než před […]

Ani Evropa, ani Afrika. Češi objevily letos na podzim jezdí na last minute dovolenou do téhle 1 destinace, kde je teplo a málo lidí
Ani Evropa, ani Afrika. Češi objevily letos na podzim jezdí na last minute dovolenou do téhle 1 destinace, kde je teplo a málo lidí

Jakmile se ochladí a Česko zaleze do svetrů, začne se řešit jedna otázka: […]

Už je venku předpověď počasí na celý podzim 2026: tohle nečekali ani meteorologové
Už je venku předpověď počasí na celý podzim 2026: tohle nečekali ani meteorologové

Prázdniny skončily a spolu s nimi obvykle mizí i teplé dny. Letos to ale vypadá […]

Tohle jezero má nejčistší vodu v Evropě a je jen 4 hodiny z Česka. Ceny tam zůstaly na úrovni z roku 2020
Tohle jezero má nejčistší vodu v Evropě a je jen 4 hodiny z Česka. Ceny tam zůstaly na úrovni z roku 2020

Alpské jezero s tak čirou vodou, že skrz ni dohlédnete metry ke dnu, […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

Všechny články tohoto autora →
Outdoor tipy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.