Bude zrušena 9. třída povinné školní docházky? Českem hýbe zásadní téma

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Představte si, že vaše dítě po osmé třídě opustí základní školu a rovnou zamíří na střední. Žádná devítka, žádné opakování učiva, žádné čekání na dospělost. Přesně takový scénář se v posledních měsících stal předmětem vášnivé debaty, která rozdělila politiky, odborníky i rodiče.
Diskuse sice není nová – vrací se v různých podobách už léta – tentokrát však dostává konkrétní obrysy. Politici napříč spektrem se shodují na jednom: současný stav není ideální. Jak ale změnit systém, aby to dávalo smysl? Na tom se názory rozcházejí diametrálně.
Padesát miliard úspora? Ministr kroutí hlavou
Vlnu zájmu odstartoval během léta Tomio Okamura, když přišel s návrhem devátý ročník úplně škrtnout. Inspiraci hledal v Polsku, Německu či Maďarsku, kde funguje kratší základní vzdělávání. Z jeho pohledu by taková reforma přinesla úsporu až padesát miliard korun ročně, ulevila rodinným rozpočtům a umožnila mladým lidem vstoupit na pracovní trh dříve.
Premiér Andrej Babiš myšlenku podpořil – podle něj by osmiletá základka bohatě stačila. Zároveň ale upozornil na komplikaci: co když ze škol odejdou naráz dva ročníky? Technické detaily přechodu by mohly způsobit chaos.
Ministr školství Robert Plaga však plány rychle smetl ze stolu. Okamurovy kalkulace označil za nereálné hausnumero a jasně řekl, že okamžité škrty a zrušení devátých tříd jsou slepá ulička, která momentálně vůbec není na pořadu dne.
ODS chce revoluci: Osm plus dva roky povinnosti
Zatímco Okamurův návrh zněl jako rychlé škrtnutí, občanští demokraté přišli s propracovanějším konceptem. Systém 8+2 neznamená jen zkrácení základky, ale kompletní přeskládání vzdělávací struktury. Žáci by sice opustili základní školu po osmé třídě, následně by však museli povinně absolvovat dva roky na střední.
Paradox? Celková délka povinné školní docházky by se tak prodloužila na deset let. Každý absolvent osmé třídy by měl garantované místo na střední škole, což má zajistit, že nikdo nevypadne ze systému.
Předseda ODS Martin Kupka obhajuje plán tím, že české školství nepotřebuje kosmetické úpravy, ale hlubší strukturální proměnu, která mladé lidi lépe propojí s praxí a zlepší prostupnost mezi obory. Po dvou letech na střední škole by studenti skládali závěrečnou zkoušku – neformálně nazývanou malá maturita.
Ta by byla spojena se získáním dílčí profesní kvalifikace. Smysl? I ten, kdo se rozhodne dál nestudovat, neodejde ze vzdělávání jen se základkou, ale s konkrétní odborností v ruce.
Proč je devátá třída vůbec problém?
Hlavní argumenty kritiků současného stavu se točí kolem dvou os: peníze a smysluplnost. Výdaje na školství se za poslední dekádu zdvojnásobily, přesto kvalita výuky ani výsledky žáků tomuto růstu neodpovídají.
Stínová ministryně školství Renáta Zajíčková upozorňuje, že finance nelze donekonečna pumpovat do systému, který odměňuje pouhý počet odučených hodin namísto skutečné kvality vzdělávání. ODS odhaduje, že zavedení modelu 8+2 by mohlo přinést úsporu kolem devíti miliard korun – střízlivější a realističtější číslo než Okamurových padesát.
Druhý problém je ještě závažnější: předčasné odchody ze škol. Mladý člověk bez dokončeného středoškolského vzdělání představuje podle analýz dlouhodobý problém, který může státní pokladnu přijít na dva až tři miliony korun. Analytici z PAQ Research i další odborníci se shodují, že udržet dospívající v systému alespoň do získání základní odbornosti je klíčové.
V tomto ohledu dávají politikům za pravdu: devátá třída často slouží jen jako čekárna na přijímačky, kde se učivo z předchozích let recykluje, aniž by přineslo skutečnou přidanou hodnotu.
Co bude dál? Debata nekončí
Ačkoliv se vládní koalice k okamžitému rušení devátých ročníků staví zdrženlivě a pozornost se aktuálně stáčí k jiným tématům – od koncesionářských poplatků po legislativu pro startupy – debata o smyslu posledního roku základky rozhodně nekončí.
Ukazuje totiž na zásadní problém: jak lépe propojit základní a střední vzdělávání a připravit žáky na reálný život, aniž bychom je drželi ve všeobecné docházce déle, než je nutné. Otázka zní, zda politici najdou odvahu k reformě, nebo zda zůstane jen u slov.
Zdroje článku: ceskenoviny.cz, novinky.cz, tn.nova.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová