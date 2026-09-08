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Bude zrušena 9. třída povinné školní docházky? Českem hýbe zásadní téma

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Má devátá třída základní školy vůbec smysl? Česká politická scéna se přetahuje o budoucnost školství. Zatímco jedni slibují úspory desítek miliard, druzí navrhují revoluci celého systému.
Bude zrušena 9. třída povinné školní docházky? Českem hýbe zásadní téma

Bude zrušena 9. třída povinné školní docházky? Českem hýbe zásadní téma

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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