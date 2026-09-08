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Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedra

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Zoo Brno letos během prázdnin navštívilo téměř 108 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1500 méně. Zatímco červenec zahradě přinesl rekordní návštěvnost, srpen poznamenala tropická vedra. Lidé při teplotách kolem 40 stupňů podle zoo raději zamířili k vodě, například na Brněnskou přehradu.
Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedra

Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedra

Zdroj: Nicolas Rosier
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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