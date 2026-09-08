Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedra
Starosta Unkovic na Brněnsku Zdeněk Pospíšil (Společně za Unkovice) věří, že se blíží vyřešení dlouhodobého...
Při opravě vstupu do Tyršova sadu v centru Brna narazili dělníci na nečekaný nález. Ze země vytáhli ručně...
Jako z béčkového westernu vypadalo pronásledování na Brněnsku. Muž, kterého chtěli policisté zkontrolovat,...
Dva muži si užívali páteční odpoledne na kapotě drahého auta. Majitelka s jejich počínáním pochopitelně...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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