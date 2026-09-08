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Slovenský bojovník zabojuje v Contender Series o smlouvu s UFC. Jeho soupeř před klíčovým zápasem nezvládl váhu

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Martin Kozák nastoupí v Las Vegas do Dana White’s Contender Series s bilancí 6-0 a šancí získat smlouvu s UFC. Jeho soupeř Christian Echols však na váze překročil povolený limit o zhruba 1,4 kilogramu.
Slovenský bojovník zabojuje v Contender Series o smlouvu s UFC. Jeho soupeř před klíčovým zápasem nezvládl váhu

Slovenský bojovník zabojuje v Contender Series o smlouvu s UFC. Jeho soupeř před klíčovým zápasem nezvládl váhu

Zdroj: RFA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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