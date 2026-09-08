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Zásahy 1 500 km za hranicí. Ukrajina cílila na 12 ruských rafinerií

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Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo bilanci srpnových úderů hluboko do ruského vnitrozemí. Podle resortu zasáhly ukrajinské síly dvanáct velkých rafinerií, plynárenské a petrochemické provozy i podniky zbrojního průmyslu, přičemž nejvzdálenější cíle ležely zhruba půldruhého tisíce kilometrů od hranic.
Zásahy 1 500 km za hranicí. Ukrajina cílila na 12 ruských rafinerií

Zásahy 1 500 km za hranicí. Ukrajina cílila na 12 ruských rafinerií

Zdroj: Wikimedia Commons, Rotafinus
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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