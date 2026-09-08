Zásahy 1 500 km za hranicí. Ukrajina cílila na 12 ruských rafinerií

Bilance srpna: od rafinerií po vojenská letiště
Podle ukrajinského ministerstva obrany dosáhly srpnové údery na cíle vzdálené více než 1 500 kilometrů od státní hranice. Zasaženo bylo dvanáct velkých rafinerií, dva plynárenské a petrochemické podniky, tři velké palivové terminály a ropné sklady a dva klíčové podniky obranného průmyslu, v nichž bylo zničeno nebo poškozeno šest provozních hal.
Kromě toho ukrajinské prostředky dlouhého dosahu mířily i na několik ruských vojenských letišť a další logistická zařízení.
Resort zdůrazňuje, že terčem není pouze vojenská infrastruktura, ale celý dodavatelský řetězec, na němž ruská agrese stojí, od výroby paliv a surovin až po výrobu, skladování, ochranu a dopravu zbraní.
Ropný sektor: kapacita 100 milionů tun ročně
Souhrnná projektovaná kapacita zasažených rafinerií odpovídá přibližně sto milionům tun ropných produktů ročně. Mezi nejvzdálenější cíle patřily LUKOIL-Permněfteorgsintez a Orskněfteorgsintez, oba zhruba 1 500 kilometrů od hranice, a rovněž komplex TANECO ve vzdálenosti asi 1 200 kilometrů.
Do seznamu dále spadají rafinerie Bašněfť-Novoil (přibližně 1 400 km), Novokujbyševská rafinerie (kolem 1 000 km), LUKOIL-Nižegorodněfteorgsintez a Syzranská rafinerie (obě zhruba 800 km), Slavněfť-JANOS a Saratovská rafinerie (asi 700 km), Kirišská rafinerie (kolem 450 km) a jihoruské závody Ilský a Afipský, ležící přibližně 400 kilometrů od hranice.
Údery se podle ministerstva soustředily na nejzranitelnější technologické uzly, tedy jednotky primárního zpracování, sekundární destilace, hydrokrakování a katalytického reformingu.
Plyn a petrochemie s vazbou na výrobu zbraní
Zásahy surovinové infrastruktury vytvářejí podle ukrajinské strany nedostatek konkrétních komponent, což se přímo promítá do zbrojní výroby. V srpnu byl zasažen komplex Tobolsk-Neftěchim se svou centrální jednotkou frakcionace plynu o kapacitě 6,6 milionu tun suroviny ročně, vzdálený zhruba 1 900 kilometrů, a dále Astrachaňský plynárenský závod, kde šlo o dvě separační jednotky typu U-272 ve vzdálenosti kolem 1 200 kilometrů.
Produkce těchto zařízení je nezbytná pro výrobu raketových a leteckých paliv, výbušnin, kompozitních materiálů a součástek pro bezpilotní letouny.
Palivová logistika a zbrojní podniky
Terčem se staly také přepravní a skladovací uzly. Ukrajinské síly zasáhly terminál Tamanněftěgaz s roční překládací kapacitou až 19,9 milionu tun ropných produktů a zkapalněného plynu, ropný terminálový komplex v Jejsku, přes který se na námořní dopravu nakládá více než milion tun, a ropný sklad Ljudinovská. Všechna tři zařízení leží zhruba 500 kilometrů od hranice a jejich vyřazení podle resortu snižuje celkovou ruskou schopnost skladovat a přepravovat palivo potřebné k vedení války.
V Kamenském kombinátu, rovněž asi 500 kilometrů od hranice, byly dvě haly zcela zničeny a další čtyři výrazně poškozeny. Podnik vyrábí tuhé raketové palivo pro raketomety Uragan, Smerč a Tornado-S i pro letecké zbraně.
Zasaženo bylo také raketově-kosmické centrum Progress v Samaře ve vzdálenosti kolem 1 000 kilometrů, které zajišťuje provoz ruské soustavy vojenských družic. Podle ministerstva se to přímo dotýká zpravodajských schopností protivníka.
Cílem je učinit válku neúnosně drahou
Údery hluboko na ruské území mají podle ukrajinského velení oslabovat ekonomiku protivníka, snižovat kapacity jeho zbrojního průmyslu a působit i psychologicky. Konečným záměrem je dostat náklady na vedení války na úroveň, kterou Moskva nebude ochotna nést. Na pokyn prezidenta proto ministerstvo obrany, generální štáb i jednotlivé útvary systematicky pracují na tom, aby se válka přenesla na ruské území.
Ministerstvo v této souvislosti připomnělo, že agentura pro obranné zakázky DOT vypsala první tendr na pořízení bezpilotních prostředků dlouhého dosahu podle technicko-taktických parametrů stanovených resortem.
Uvedené údaje pocházejí z ukrajinských vojenských zdrojů a nelze je nezávisle ověřit.