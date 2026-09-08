Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Belgie odmítá podpořit Infantina ve volbách do čela FIFA. Vadí jí, že na Trumpův nátlak zrušil trest americkému hráči

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Belgická fotbalová federace stáhla 7. září podporu šéfovi FIFA, dva měsíce po kauze, na kterou stále nedostala odpovědi.
Belgie odmítá podpořit Infantina ve volbách do čela FIFA. Vadí jí, že na Trumpův nátlak zrušil trest americkému hráči

Belgie odmítá podpořit Infantina ve volbách do čela FIFA. Vadí jí, že na Trumpův nátlak zrušil trest americkému hráči

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z SportyŽivě
Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet
Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet
Brankář Vaclík propadl kouzlu šipek a vyzval Holoubka na souboj. V kabině Sparty hrával s Kadeřábkem a Krejčím
Brankář Vaclík propadl kouzlu šipek a vyzval Holoubka na souboj. V kabině Sparty hrával s Kadeřábkem a Krejčím

Bývalý reprezentační brankář Tomáš Vaclík strávil zářijový víkend v letňanské hale mezi tisíci šipkařských...

Benzema, Sancho i Mahrez jsou bez klubu. Vítěze Ligy mistrů a držitele Zlatého míče nikdo nechce, důvod je jasný
Benzema, Sancho i Mahrez jsou bez klubu. Vítěze Ligy mistrů a držitele Zlatého míče nikdo nechce, důvod je jasný

Přestupové okno se 1. září 2026 zavřelo a na trhu zůstala jména, která dohromady posbírala víc trofejí než...

Rooney se pustil do Gabriela za kop do hlavy brankáře Chelsea. VAR mlčel, stejně jako v Edenu u Chorého patičky
Rooney se pustil do Gabriela za kop do hlavy brankáře Chelsea. VAR mlčel, stejně jako v Edenu u Chorého patičky

Neděle 6. září 2026, Emirates Stadium, 34. minuta. Po nízko rozehraném rohu se v malém vápně Arsenalu...

Tenisové hvězdy otravují diváky i soupeře při podání. Experti volají po změně pravidel, která tu nebyla desítky let
Tenisové hvězdy otravují diváky i soupeře při podání. Experti volají po změně pravidel, která tu nebyla desítky let

Čtyři slova Tima Henmana ve studiu Sky Sports rozvířila debatu, která v tenise doutná desítky let: jeden...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.