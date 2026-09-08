Jak na domácí kečup: Takhle ho dělá Těhotnej kuchař a je úplně nejlepší

Chutný kečup z vlastních rajčat za čekání stojí
Po pěti letech čekání se Těhotnej kuchař, který na sociálních sítích zveřejňuje rychlé a poctivé videorecepty, vytasil se svým domácím kečupem, o němž neskromně prohlašuje, že „může být vzorem všem československým domácím kečupům“. Ale přesvědčte se sami. Budete potřebovat jen několik základních ingrediencí a trochu toho kuchařského umu. Postup je poměrně jednoduchý, ale pár věcí si musíte dobře hlídat.
Vezměte 3,5 kg masitých syrových rajčat, rozkrájejte je na půlky a vložte do trouby na 220 °C a přibližně na 30 minut. Do hrnce dejte polévkovou lžíci olivového oleje, jednu celou skořici, pět hřebíčků a bobkový list, nechte krásně rozvonět. Teprve pak přidejte 200 g polosušených cherry rajčátek a nechte je trochu prohřát, než je zasypete dvěma až třemi stovkami gramů cukru, záleží na kyselosti oněch rajčat a vašich preferencích. Myslete na to, že cukr musí zkaramelizovat, ale nesmíte to připálit.
Do takto připraveného základu přidejte ještě sklenici Spak Master rajčatového protlaku, asi 180 g. Krásně tak dodáte kečupu na barvě a jeho chuti na intenzivnosti. Doporučuje se ještě čajová lžička uzené papriky, krátce restujte.
Opatrnost je na místě, držte se pod 4,6 pH
Poté už přichází čas vytáhnout rajčata z trouby. Než je svléknete ze slupek, počkejte, až vychladnou, abyste se nespálili. Veškerou dužinu a šťávu z pekáčů následně přilijte do hrnce, zamíchejte a přiveďte k varu. Na řadu nastoupí dvě lžičky soli, čerstvě mletý pepř a 150 ml bílého vinného octa, případně jablečného. Dvě čajové lžičky sušené cibule a sušeného česneku jsou nezbytností, naopak čerstvou zeleninu či ovoce byste si měli odpustit. Nepřidávejte tedy žádné čerstvé cibule, papriky nebo jablka. Těhotnej kuchař zdůrazňuje, že je třeba jistá opatrnost:
Kečup musí mít pro skladování mimo lednici pH pod 4,6. Nad touto hodnotou už kyselost sama o sobě nebrání růstu Clostridium botulinum a tvorbě toxinu. Pokud se ti to doteď nestalo, tak jen dobře, ono by se to taky stalo asi jenom jednou. Můj kečup měl před pasterací hodnotu pH 4,05.
Kečup zredukujte, vyndejte z něj koření a dolaďte chuť lžičkou cukru. Dalším bodem programu bude mixér, s jehož pomocí směs rozmixujete hezky dohladka. Pak ale ještě musíte všechno propasírovat přes cedník. Horký kečup obezřetně nalijte do sterilizovaných sklenic a ty dobře utáhněte. Zavařujte při 90 °C cca 25 minut a nechte si chutnat.
Pokud se vám do tvorby domácího kečupu příliš nechce, můžete si od Těhotného kuchaře nechat doporučit Spak Master kečup jemný a jeho jalapeňo verzi pro milovníky pikantních chutí. V testech kvality nejlépe obstály také Kečup Živina ze sladkých letních rajčat z jihomoravských polí, dále Vilgain Kečup BIO nebo BrainMax Pure® Ketchup.
Zdroje článku: youtube.com, rankito.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková