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Jak na domácí kečup: Takhle ho dělá Těhotnej kuchař a je úplně nejlepší

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Kečup nesmí chybět v žádné české domácnosti. Hranolky, párky v rohlíku, ba i chlebíčky nebo pizzu, to všechno jsme schopni jím doslova polít. Těhotnej kuchař radí, jak si připravit poctivý kečup doma. Méně zdatní mohou zakoupit doporučené kvalitní druhy.
Jak na domácí kečup: Takhle ho dělá Těhotnej kuchař a je úplně nejlepší

Jak na domácí kečup: Takhle ho dělá Těhotnej kuchař a je úplně nejlepší

Zdroj: baibaz / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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