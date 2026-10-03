Vanilkový krém a kakaová poleva: BE-BE buchta krok za krokem

BE-BE je jeden z těch receptů, které nepotřebují příliš práce ani času. Buchta Piškotový základ, hustý vanilkový krém, sušenky namočené rumem a čokoládová poleva s tvoří kombinaci, které se těžko odolává. Přitom příprava není složitá a většinu surovin máte doma. kokosem Sušenky BE-BE: Nejen rychlá svačina do tašky
si většina lidí vybaví spíš jako Sušenky BE-BE svačinu, něco na výlet, do školy nebo ke kávě, když není po ruce nic jiného. V ale fungují překvapivě dobře. V téhle buchtě drží tvar, po pokapání rumem příjemně zvláční a s krémem se spojí, aniž by se proměnily v moučnících rozmočenou kaši.
Rum tu má svoje místo. Samozřejmě voní, to je první věc, ale taky pěkně propojí čokoládovou polevu, vanilkový krém a sušenky. Samotný pudink by takovou chuť neudělal. Když má být moučník i pro děti, rum se dá vynechat nebo nahradit rumovým aromatem. Na jedné věci se ale šetřit nevyplatí: buchta musí po sestavení odpočívat v ledničce. Ideálně přes noc. Když se krájí brzy, vrstvy se ještě trochu perou mezi sebou. Recept na buchtu BE-BE
Piškotový základ Vejce – 4 ks Cukr krystal – 160 g (16 dkg) Polohrubá mouka – 160 g (16 dkg) Prášek do pečiva – 1/2 sáčku Vanilkový krém Mléko – 1 l Vanilkový pudink – 3 sáčky Cukr krystal – 5 lžic Máslo – 150 g (15 dkg) Sestavení a poleva Sušenky BE-BE – 2 balení (1 tmavé, 1 světlé) Rum – na pokapání sušenek (podle chuti) Máslo – 150 g (15 dkg) Tmavé kakao – 3 lžíce Moučkový cukr – 120 g (12 dkg) Rum – 3 lžíce (do polevy) Strouhaný kokos – na posypání (volitelně) Foto: Cooky.cz, Buchta BE-BE: Jednoduchá, přitom tak dobrá. Navíc nepotřebuje žádnou práci Postup přípravy dezertu z BE-BE sušenek
1. Troubu předehřejte na
170 °C. Plech vymažte máslem a vysypte moukou, nezapomeňte ani na rohy, tam se těsto umí chytit nejraději.
2. Vejce s cukrem šlehejte do světlé, hustší pěny. Počítejte alespoň s 5 minutami. Směs má zesvětlat a viditelně nabýt, ne jen trochu zpěnit na povrchu.
3. Mouku smíchejte s práškem do pečiva a pak ji opatrně zapracujte do vaječné pěny. Stěrkou nebo vařečkou, pomalu odspodu nahoru. Když se do toho půjde moc zhurta, těsto zbytečně spadne.
4. Těsto nalijte na připravený plech, rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy a vložte do trouby. Pečení trvá přibližně
20-25 minut. Hotový piškot má být lehce zlatý a po jemném stisknutí se vracet zpět. Během pečení si připravte krém
5. Pudinkový prášek rozmíchejte v části studeného mléka, aby v něm nezůstaly hrudky. Přilijte zbytek mléka, přidejte cukr a za stálého míchání uvařte hustý pudink.
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6. Hotový pudink nechte chvíli zchladnout. Neměl by být úplně studený, ale vařící také ne. Do vlahého pudinku postupně zašlehejte
máslo, po menších kouscích, dokud nevznikne hladký lesklý krém.
7. Krém nalijte na upečený a lehce vychladlý piškot. Rozetřete ho až ke krajům. Tady se vyplatí pár tahů navíc, aby nebyla jedna půlka plechu nápadně vyšší.
8. Na krém naskládejte sušenky BE-BE těsně vedle sebe. Použijte jedno balení tmavých a jedno světlých sušenek. Střídání barev udělá po nakrájení hezký efekt, i když už navrch nepřidáte nic dalšího.
9. Sušenky
pokapejte rumem. Stačí asi lžíce nebo dvě, podle chuti. Mají se zvlhčit, ne se v rumu utopit.
10. Na polevu rozpusťte v menším hrnci máslo a potom sporák
vypněte. Vmíchejte kakao, moučkový cukr a rum. Míchejte tak dlouho, až bude poleva hladká.
11. Ještě teplou polevu rozetřete přes sušenky. Pokud chcete přidat kokos, nasypte ho hned, dokud je poleva teplá a dobře se na ní zachytí. Množství nechte na chuti.
12. Hotovou buchtu uložte do ledničky nejméně na
3–4 hodiny. Lepší je ale vydržet do druhého dne. Krém zpevní, sušenky změknou a řezy budou při krájení držet tvar. Foto: Cooky.cz, Buchta BE-BE: Jednoduchá, přitom tak dobrá. Navíc nepotřebuje žádnou práci Naše tipy: Jak buchtu upravit podle chuti
Rum v polevě i na sušenkách můžete nahradit rumovým aromatem, pokud má být dezert vhodný i pro menší děti. Chuť zůstane podobná, jen bez alkoholu. Kokos navrchu není povinný, ale k téhle buchtě se hodí a opticky ji trochu povýší. Kdo má raději měkčí polevu, může do ní vmíchat lžíci zakysané smetany. Po vychlazení pak nebude tak pevná a při krájení tolik nepraská.
Na krájení se hodí ostrý nůž namočený do horké vody. Řezy budou čistší a krém se nebude tolik tahat přes sušenkovou vrstvu. Z kuchyňské praxe ještě jedna drobnost:
buchta je lepší druhý den než hned po ztuhnutí. Sušenky nasají vlhkost z krému, poleva si sedne a celý moučník se na talířku chová o poznání líp.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková