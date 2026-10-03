Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vanilkový krém a kakaová poleva: BE-BE buchta krok za krokem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Buchta BE-BE je jeden z těch receptů, které nepotřebují příliš práce ani času. Piškotový základ, hustý vanilkový krém, sušenky namočené rumem a čokoládová poleva s kokosem tvoří kombinaci, které se těžko odolává. Přitom příprava není složitá a většinu surovin máte doma.
Buchta BE-BE

Buchta BE-BE

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Buchta BE-BE: Jednoduchá, přitom tak dobrá. Navíc nepotřebuje žádnou práci
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:28

Reklama
Další články z Cooky.cz
Koprová omáčka, kterou milují všichni: Jak ji uvařit bez hrudek a s tou pravou smetanovou chutí
Koprová omáčka, kterou milují všichni: Jak ji uvařit bez hrudek a s tou pravou smetanovou chutí
Hrníčkový ořechovec s vanilkovým pudinkem a šlehačkou: Víkendový dezert bez váhy a zbytečného počítání
Hrníčkový ořechovec s vanilkovým pudinkem a šlehačkou: Víkendový dezert bez váhy a zbytečného počítání

Vyzkoušejte rychlý hrníčkový recept na vynikající ořechové řezy s vanilkovým pudinkem a šlehačkou. Jemný a...

Dvoubarevná buchta s tvarohovým pudinkem a hoblinkami Margot
Dvoubarevná buchta s tvarohovým pudinkem a hoblinkami Margot

Vyzkoušejte bleskovou hrníčkovou dvoubarevnou buchtu s pudinkovo-tvarohovou náplní a nastrouhanou...

Špíz nebo ražniči? Masové jehly se zeleninou plné chutí Balkánu
Špíz nebo ražniči? Masové jehly se zeleninou plné chutí Balkánu

Ražniči je přesně ten typ jídla, který nevypadá složitě a ani složitý není. Jen je potřeba nepokazit jednu...

Tajemství dokonalých cikánských řezů: Tenká vrstva marmelády a pevný sníh
Tajemství dokonalých cikánských řezů: Tenká vrstva marmelády a pevný sníh

Cikánské řezy si pamatuji hlavně z táců se svátečním cukrovím, kde vždycky vypadaly nenápadněji než krémové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.