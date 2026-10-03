Mobil mít nesmí, titul velmistryně už ano. Jedenáctiletá Sivanandanová přepsala historii šachu

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- Bodhana Sivanandanová získala v 11 letech titul ženské velmistryně a stanovila nový věkový rekord.
- Její aktuální rating činí 2382 bodů, takže už se blíží hranici 2400 potřebné pro titul mezinárodního mistra.
- Pokud by během příštích 11 měsíců splnila podmínky pro absolutní velmistrovský titul, stala by se nejmladším velmistrem historie bez ohledu na pohlaví.
Bodhana se právě učí zvládat poněkud neobvyklý dvojí život. Na jedné straně je mezinárodní šachovou senzací, na druhé čerstvou studentkou střední školy na severu Londýna. Kvůli šachové olympiádě v Samarkandu zameškala dva týdny výuky, takže ji nyní čeká dohánění učiva.
Příliš ji to ale nerozhazuje. "Jsem zvyklá jezdit na turnaje a potom se druhý den vrátit do školy. Teď na střední možná budu mít víc domácích úkolů, ale měla bych to zvládnout,“ říká.
Kuriózní je také její vztah k technologiím. Na různých turnajích už vyhrála tři chytré telefony, rodiče jí je ale kvůli nízkému věku zatím nedovolují používat. "Jednou bych telefon chtěla, ale zatím jsem bez něj v pohodě,“ uvedla Bodhana. Její otec Sivanandan Velayutham, který pracuje v IT, s pořízením telefonu zatím nespěchá.
V pěti se naučila pravidla, v osmi porazila bývalého britského šampiona
Její vzestup je mimořádně rychlý. Otec ji naučil šachy v pěti letech a už během následujícího roku ho za pomoci studia videí na YouTube začala porážet.
V sedmi nastoupila současně proti šesti členům šachového klubu v Harrow a vyhrála poměrem 5:1. O rok později dokázala porazit někdejšího britského šampiona Petera Leeho.
Letos v červenci přidala další rekord. V jedenácti letech se stala nejmladší dívkou, která porazila velmistra s ratingem vyšším než 2600. Současně se stala nejmladším člověkem, který kdy reprezentoval Anglii v jakémkoliv sportu.
Výsledky ze Samarkandu nyní posunuly její rating na 2382, bezpečně nad hranici 2300 potřebnou k titulu ženské velmistryně. Další metou je 2400 bodů pro titul mezinárodního mistra a následně 2500 pro absolutní velmistrovský titul.
Právě tam se otevírá možnost dalšího mimořádného zápisu. Pokud by potřebné podmínky splnila během následujících jedenácti měsíců, stala by se nejmladším velmistrem v historii.
Ona sama ale žádný kalendář s odpočítáváním na stěně nemá. "Chci se stát velmistrem co nejdříve, ale dělám to proto, že mě šachy baví, ne jen proto, abych honila rekordy,“ vysvětluje. Její konečný cíl je přitom ještě ambicióznější, chce být nejlepší hráčkou světa.
Letos si už vyzkoušela také partii v bleskovém šachu proti světové jedničce Magnusi Carlsenovi. Vydržela přibližně deset minut. "Nikdo nerad prohrává, ale prohra je svým způsobem nutná, abyste se něco naučili," hodnotila zkušenost.
Přes svůj věk je známá především pozičním cítěním a vyspělou hrou v koncovkách. Jejím oblíbeným šachistou je José Raúl Capablanca, kubánský mistr světa z dvacátých let minulého století, jehož partie a knihy studuje.
A ani proti mnohem starším soupeřům prý nervozitou příliš netrpí. "Nebývám nervózní, ale i když jsem, snažím se soustředit na partii a zapomenout na všechno ostatní," líčila.
Mimo šachovnici hraje na klavír a housle a ráda čte. Televizi prakticky nesleduje, protože na ni podle vlastních slov nemá čas. Jen šachovému tréninku věnuje přibližně osm hodin týdně.
Další devítidenní turnaj by mohla absolvovat na konci listopadu v rámci London Chess Classic. Nejdříve se ale musí vejít mezi školní povinnosti a rodinný program.
A podsedák? Ten zatím zůstává součástí výbavy. Bodhana připouští, že může mít i nečekaný psychologický efekt na soupeře. "Někdy je to rozptyluje. Jestli je to děsí, to nevím," uzavřela dobře naladěná naděje.
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