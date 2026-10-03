Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mobil mít nesmí, titul velmistryně už ano. Jedenáctiletá Sivanandanová přepsala historii šachu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve většině rodin se v jedenácti letech řeší, kolik času může dítě strávit na telefonu. U Sivanandanových je to jednodušší: Bodhana telefon zatím mít nesmí, zato už má titul ženské velmistryně. Britský šachový fenomén se o víkendu v Uzbekistánu stal nejmladší držitelkou tohoto titulu v historii. A zatímco soupeřům čelila na podsedáku, aby vůbec pohodlně dosáhla na šachovnici, tento týden už zase seděla ve škole na hodině designu a technologií.
Mobil mít nesmí, titul velmistryně už ano. Jedenáctiletá Sivanandanová přepsala historii šachu

Mobil mít nesmí, titul velmistryně už ano. Jedenáctiletá Sivanandanová přepsala historii šachu

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:27

Reklama
Další články z SportWin
300 milionů za kus historie. Jordanův dres z posledního finále Bulls trhl rekord
300 milionů za kus historie. Jordanův dres z posledního finále Bulls trhl rekord
Čerstvý čtyřicátník Giroud už vidí konec kariéry: Jsem smířený se vším, čeho jsem dosáhl
Čerstvý čtyřicátník Giroud už vidí konec kariéry: Jsem smířený se vším, čeho jsem dosáhl

Olivier Giroud už se pomalu připravuje na život bez profesionálního fotbalu. Francouzský útočník, který...

Spekulace skončily. Pogačar se na domácí evropský šampionát zázračně nevrátí
Spekulace skončily. Pogačar se na domácí evropský šampionát zázračně nevrátí

Spekulace o mimořádně rychlém návratu Tadeje Pogačara jsou u konce. Slovinská cyklistická federace...

Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z Dortmundu
Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z Dortmundu

Čtvrt miliardy eur, tajná dohoda s Dortmundem a novináři placení za to, aby psali falešnou částku. Takovou...

Pastrňák a Nečas patří k elitě NHL, pod nimi ale zeje díra. Česká stopa za mořem slábne
Pastrňák a Nečas patří k elitě NHL, pod nimi ale zeje díra. Česká stopa za mořem slábne

Sezona NHL odstartovala včera v noci a česká vlajka v ní bude vlát slaběji než kdykoli za posledních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.