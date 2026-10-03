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Realita mise Apollo 13 byla jiná než ve filmu. NASA nebyla tak zaskočená a slavná věta zazněla jinak

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Snímek Apollo 13 líčí záchranu americké posádky z roku 1970 s vysokou přesností. Řadu dramatických situací a ikonických vět ale filmaři pro plátno upravili.
Řídicí místnost mise během televizního vysílání těsně před nehodou Apolla 13.

Řídicí místnost mise během televizního vysílání těsně před nehodou Apolla 13.

Zdroj: FOTO:NASA, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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