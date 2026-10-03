Ani pilates, ani jóga. Svaly a kostru seniorům posílí nejlépe mnohem příjemnější druh pohybu

Strach z tvrdého pádu na zem navíc mnohým brání v jakémkoliv odvážnějším pohybu. Následuje postupná ztráta kondice a izolace.
Zázrak jménem hydrostatický tlak a vztlak
Řešení přitom nabízí prostředí, které je nám přirozené – voda. Řízené cvičení ve vodním prostředí, nejčastěji v hloubce po hruď, v sobě spojuje prvky aerobního tréninku, silového posilování, protahování a balančních cviků.
Klíčem k úspěchu jsou neúprosné fyzikální zákony. Vztlak vody totiž dokáže nadnášet lidské tělo natolik, že sníží zatížení kloubního aparátu a páteře až o neuvěřitelných 90 %. Klouby tak mohou pracovat bez ničivého tlaku gravitace.
Hydrostatický tlak navíc jemně stimuluje krevní oběh, pomáhá snižovat krevní tlak, účinně působí proti nepříjemným otokům dolních končetin a aktivně podporuje lymfatický systém.
Mýtus o neúčinném šplouchání versus tvrdá realita
Mezi laickou veřejností a bohužel i v některých médiích se stále masivně šíří mýtus, že vodní gymnastika je jen jakési nenáročné dovádění ve vodě bez reálného tréninkového efektu. Opak je pravdou.
Odpor vody je totiž 4× až 42× vyšší než odpor vzduchu, v závislosti na tom, jak rychle se pohybujeme. Tento neustálý odpor vyžaduje okamžité zapojení protichůdných svalových skupin zároveň. Výsledkem je bezbolestné posilování hlubokého stabilizačního systému a svalstva, které vede k vyššímu energetickému výdeji a mnohem intenzivnějšímu svalovému tréninku než u většiny suchozemských aktivit.
A to vše bez nutnosti zvedat těžké činky.
Pozor na nebezpečné plavání ve stylu „paní radová“
Mnoho lidí se domnívá, že pro své zdraví dělají maximum, když si jdou jednoduše zaplavat. Často však zaměňují zdravý pohyb s běžným rekreačním plaváním stylem „paní radová“, tedy s hlavou křečovitě vystrčenou nad vodní hladinu.
Tento styl plavání je však pro tělo pohromou, protože extrémně přetěžuje krční a bederní páteř. Naproti tomu řízená vodní gymnastika pod vedením zkušeného instruktora probíhá ve vzpřímené poloze. Díky tomu páteř naopak uvolňuje, zlepšuje kloubní mobilitu a flexibilitu bez jakéhokoliv rizika opotřebení chrupavek.
Více než jen cvičení – cesta z izolace
Kromě fyzického zdraví má však cvičení i obrovský sociální rozměr, který pomáhá bojovat se samotou.
Slova jedné z věrných účastnic mluví za vše. „Chodila jsem pravidelně dvakrát týdně. Cvičení mi pomohlo od bolesti ramene a ruky, které teď mohu bez problému zvednout. Celkově se mi uvolnily svaly a klouby, udržuji se v kondici a navíc jsem v kontaktu s lidmi podobného věku, se kterými si po lekci ráda popovídám,“ dělí se o svou zkušenost sedmdesátiletá Jana Jindrová, která pravidelně navštěvuje zdravotní cvičení v bazénu.
Vodní gymnastika se tak stává nejen nástrojem pro pevnější tělo a bezbolestný pohyb, ale také místem setkávání, smíchu a sdílené radosti ze života.
Zdroje článku: health.harvard.edu, allseniors.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová