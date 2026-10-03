Česnek svázaný do copů vydrží čerstvý i 12 měsíců. Většina lidí ale udělá chybu hned při sušení a hlavičky shnijí do Vánoc

Česnek svázaný do copů vydrží čerstvý i 12 měsíců. Většina lidí ale udělá chybu hned při sušení a hlavičky shnijí do VánocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Svázaný česnek ve vyvětrané místnosti vydrží klidně celý rokZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 03.10.2026 15:10
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