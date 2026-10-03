Pět zvířat, která na zahradě požírají slimáky po desítkách za noc. Kupovat musíte jen jedno, zbytek stačí podpořit

Když se po setmění zvýší vlhkost a slimáci vyrazí na záhony, nastupuje směna, o které většina zahrádkářů netuší. Ježci prohledávají kompostové hromady, střevlíci křižují holou půdu mezi řádky, slepýši se protahují pod prkny, ropuchy číhají u kamenných zídek a na větších pozemcích přebírají hlídku indičtí běžci. Každý z těchto predátorů operuje přesně tam, kde se slimáci cítí v bezpečí, při zemi, ve vlhku, pod krytem. Právě proto fungují jako tým lépe než kterýkoli jednotlivý „zázračný“ lovec.
Pět nočních spojenců: kdo loví a kolik toho zvládne
Střevlíci patří k nejlépe prozkoumaným požíračům plžů v zahradním prostředí. Laboratorní studie publikovaná na PubMed ukázala, že dospělý jedinec dokáže ulovit slimáka i dvakrát většího, než je on.
Ježek je všežravec, ale plži v jeho jídelníčku dominují. Metabarcodingová studie potvrdila přítomnost plžů u 92 % zkoumaných jedinců. Přesný noční „výkon“ v kusech ovšem věda nekvantifikuje; ježek prostě loví průběžně a na velké ploše, což z něj dělá spolehlivého regulátora.
Ropucha obecná, v Česku plošně rozšířená od nížin po horské polohy, se specializuje na pomalejší kořist. Slimáky a drobné šneky požírá pravidelně, zvláště po dešti, kdy oba (predátor i kořist) sdílejí totéž vlhké prostředí. Exaktní noční spotřebu ale solidní primární zdroje neuvádějí.
Slepýš křehký bývá obětí záměny s hadem, a proto ho zahrádkáři občas zabíjejí. Přitom jde o beznohého ještěra s pohyblivými víčky, schopností mrkat a odhodit ocas. Po dešti aktivně vyhledává plže v mulči a pod kameny. Ani u něj ovšem neexistuje publikovaný údaj o počtu sežraných slimáků za noc.
Indický běžec představuje domestikovanou variantu boje s plži. Chovatelská zkušenost mluví o vysokém tlaku na slimáky, vědecky podložené číslo ale chybí. A hlavně jde už o skutečný chov drůbeže s registrací provozovny u Ministerstva zemědělství a povinnostmi plynoucími z veterinárních předpisů, včetně oddělení vodní drůbeže od volně žijících ptáků.
Jak zahrádkáři nevědomky likvidují vlastní ochrannou gardu
Modré granule s metaldehydem dokážou krátkodobě srazit počty slimáků měřitelněji než samotná přítomnost predátorů, dvouletá polní studie to potvrdila. Jenže granule zároveň decimují potravní základnu ježků a mohou škodit i ropuchám, které se s otrávenými slimáky setkají. Chemie tak řeší symptom a podkopává systém.
Sterilně „vyluxovaná“ zahrada škodí ještě jinak. Odvezené listí, zlikvidované hromady klestu, vyčištěné kompostové kouty, to vše odstraňuje přesně ty mikrobiotopy, ve kterých střevlíci, ropuchy a slepýši přečkávají den. Krátce sečený trávník prokazatelně zvyšuje úmrtnost slepýšů, jak dokládá druhová karta AOPK ČR. A neprůchodný plot bez otvoru ve spodní části odřízne ježky od celé lokality; stačí přitom vyříznout průchod pouhých 13 × 13 centimetrů.
Večerní zalévání, oblíbené kvůli nižšímu odparu, paradoxně vytváří ideální podmínky pro slimáky a zhoršuje poměr sil. Ranní zálivka nechá povrch do noci oschnout a predátorům ponechá výhodu.
Praktický plán: zahrada přátelská loveckému týmu
Kdo chce posílit přirozenou regulaci plžů, může začít okamžitě:
- Vysadit chemii. Granule a postřiky nahradit cílenou ochranou citlivých výsadeb: měděné pásky, vlněné rohože, mechanické bariéry.
- Otevřít zahradu ježkům. Otvor 13 × 13 cm u paty plotu propojí pozemek s okolní krajinou.
- Ponechat „nepořádek“. Kout s hromadou listí, dřeva nebo kompostu slouží jako denní úkryt střevlíkům, ropuchám i slepýšům.
- Nesekat vše nakrátko. Vyšší tráva v okrajových pásech chrání slepýše a nabízí kryt obojživelníkům.
- Zajistit bezpečný výlez z jezírka. Šikmý břeh nebo položené prkno brání utopení ježků a ropuch.
- Zalévat ráno. Suchý povrch večer zpomalí slimáky a zlepší pozici predátorů.
Výsledky se nedostaví přes noc. Rychlost osídlení závisí na tom, zda v okolí už populace predátorů existují. U ježků může první návštěva přijít během týdnů, pokud žijí za plotem souseda. U ropuch záleží na blízkosti vhodné tůně nebo rybníka, kam se vracejí rozmnožovat. Realistický horizont pro znatelný pokles škod na záhonech se pohybuje řádově od jedné sezony po několik let.
Proč sázka na jediný druh selhává a tým predátorů vyhrává
Každý z pětice lovců pokrývá jinou část spektra. Střevlíci excelují u mláďat a menších jedinců, ježek obchází větší plochu a zvládne i robustnější plže, ropucha a slepýš operují ve vlhkých zákoutích, kam se ostatní nedostanou. Indický běžec přidává denní směnu na otevřených plochách. Když jeden predátor chybí (třeba proto, že plot nemá průchod nebo kompost skončil v popelnici), vznikne mezera, kterou slimáci okamžitě zaplní.
Cílem navíc nemůže být absolutní vyhubení plžů. Královská zahradnická společnost (RHS) výslovně upozorňuje, že slimáci a šneci se v zahradách vyskytují tak hojně, že určitá míra okusu je normální. Smysluplný cíl zní jinak: snížit tlak na pěstované rostliny natolik, aby škody zůstaly únosné. A právě k tomu slouží souhra predátorů podpořená prostředím, které jim vyhovuje.
Právní ochrana a chov: co smíte a co už vyžaduje povolení
Slepýš křehký figuruje ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. jako silně ohrožený druh, ropucha obecná jako ohrožená. Zákon č. 114/1992 Sb. zakazuje zvláště chráněné živočichy chytat, rušit, zraňovat, usmrcovat i přemisťovat jejich sídla. Budování úkrytů, ponechání listí a omezení chemie je v naprostém pořádku; svévolné přenášení zvířat „pro dobro zahrady“ už ale oporu v legislativě nemá.
Ježek západní mezi zvláště chráněnými druhy ve vyhlášce uveden není; vztahuje se na něj obecná ochrana volně žijících živočichů. Stojí za zmínku, že v českých zahradách nemusí jít vždy o ježka západního, protože podle regionu může zahrádkář potkat i ježka východního; oba druhy sdílejí část území republiky.
U indických běžců platí pravidla pro chov drůbeže: registrace provozovny, veterinární požadavky na oddělení vodní drůbeže od volně žijících ptáků a kontrola krmiva i napájecí vody. Pro malou městskou zahradu bývá takové řešení podle nás přestřelené; na větším oploceném pozemku, v sadu nebo na permakulturní farmě už dává reálný smysl.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková