Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

7 sexuálních poloh, které zvládneš, i když se ti fakt nechce makat. A partner rozhodně nebude strádat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sex chceš. Jen dnes opravdu nechceš držet plank, dělat hluboké dřepy ani dokazovat, že kurz pilates k něčemu byl. Dobrá zpráva je, že pohodlný sex nemusí být nudný a aktivita se dá velmi elegantně přesunout na partnera, matraci, polštář nebo gravitaci.
7 sexuálních poloh, které zvládneš, i když se ti fakt nechce makat. A partner rozhodně nebude strádat

7 sexuálních poloh, které zvládneš, i když se ti fakt nechce makat. A partner rozhodně nebude strádat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:30

Reklama
Další články z Poudree.cz
Úklid podle zvěrokruhu: Panna má systém, Ryby kreativní chaos a Střelec problém elegantně ignoruje
Úklid podle zvěrokruhu: Panna má systém, Ryby kreativní chaos a Střelec problém elegantně ignoruje
Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem
Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem

V červenci stačí hodit do mixéru jahody, led a banán a svět dává smysl. V říjnu už studená ovocná tříšť k...

Je z konopí, ale žádný večírek z něj nebude. Konopné semínko umí pesto, omáčku i granolu – a ve třech lžících má skoro 10 gramů bílkovin
Je z konopí, ale žádný večírek z něj nebude. Konopné semínko umí pesto, omáčku i granolu – a ve třech lžících má skoro 10 gramů bílkovin

Konopné semínko má trochu problém s příjmením. Řekneš konopí a půlka místnosti začne přemýšlet o marihuaně....

„Možná to vlastně nebylo tak špatné.“ Proč ti ex po čase připadá lepší, než když jste ještě byli spolu
„Možná to vlastně nebylo tak špatné.“ Proč ti ex po čase připadá lepší, než když jste ještě byli spolu

Na konci vztahu jsi přesně věděla, proč už nechceš pokračovat. Pamatovala sis každou hádku, každé zklamání...

Největší chyby při smažení řízků: Kvůli této jediné věci bývají suché a tvrdé. Přitom ji dělá skoro každý
Největší chyby při smažení řízků: Kvůli této jediné věci bývají suché a tvrdé. Přitom ji dělá skoro každý

Řízek patří mezi jídla, která mají v české kuchyni téměř posvátné postavení. Nedělní obědy, rodinné oslavy,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Sex
Zobrazit více
Ženské centrumSex
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.