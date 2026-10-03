7 sexuálních poloh, které zvládneš, i když se ti fakt nechce makat. A partner rozhodně nebude strádat

Nejdřív jedna důležitá věc: „nechce se mi makat“ není totéž jako „nechci sex“
Pokud sex skutečně nechceš, nejlepší poloha je žádná. Souhlas není něco, co se řeší výběrem technicky méně náročné varianty.
Tenhle seznam je pro úplně jinou situaci: chuť máš, intimitu chceš, jen po dlouhém dni nemáš ambici absolvovat erotický desetiboj. Pak dává smysl vybrat pozici, ve které nemusíš nést velkou část vlastní váhy nebo dlouho držet náročnou polohu.
1. Lžičky: minimální výkon, maximální kontakt
Oba ležíte na boku stejným směrem a partner je za tebou. Tělo má oporu v matraci, nemusíš se držet na rukou ani pracovat proti gravitaci a kontakt zůstává velmi těsný.
Výhodou je také snadný přístup rukou ke klitorisu, takže pozice nemusí stát jen na penetraci. Pokud je potřeba upravit úhel, může pomoct polštář mezi koleny nebo pod horní stehno.
Lžičky jsou pravděpodobně největší argument proti představě, že dobrý sex musí připomínat sportovní přenos.
2. Bokem proti sobě
Ležíte oba na boku čelem k sobě a jednu nohu můžeš položit přes partnerovy boky. Téměř celá váha zůstává na matraci a zároveň máte možnost líbat se, dotýkat se a měnit tempo.
Poloha vyžaduje trochu hledání správného úhlu, ale jakmile ho najdete, je překvapivě nenáročná. Hodí se spíš pro pomalejší sex než pro velmi razantní pohyb.
Velká část práce se navíc dá rozdělit mezi oba, takže nikdo nemusí být jediný motor večera.
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3. Klasický misionář, ale s polštářem tam, kde ho potřebuješ
Misionářská poloha má někdy pověst erotické bílé košile: neurazí, ale nikoho nepřekvapí. Přitom právě malá úprava umí změnit pohodlí i úhel.
Polož si pod pánev pevnější polštář a nech partnera nahoře nést většinu práce. Ty můžeš zůstat uvolněná, změnit polohu nohou podle pohodlí a soustředit se spíš na doteky než na výkon.
Pokud ti určitý úhel není příjemný, není potřeba se do něj „protahovat“. Sex není lekce mobility a bolest není známka správně provedené techniky.
4. Na kraji postele
Ty ležíš na zádech blízko okraje postele, partner stojí nebo klečí před tebou. Tvoje tělo má téměř úplnou oporu a partner může určovat většinu pohybu.
Polohu lze upravit podle výšky postele a pohodlí nohou. Můžeš je nechat opřené o partnera, pokrčené nebo jednu položit na matraci, pokud je to příjemnější.
Je to jedna z těch poloh, které vypadají podstatně aktivněji, než jak moc práce skutečně děláš. Což je přesně dnešní zadání.
5. Ty na břiše, partner nad tebou
Ležíš na břiše, případně s nízkým polštářem pod boky, a partner je za tebou. Matrace podpírá celé tělo a není potřeba držet se na všech čtyřech.
Poloha může vytvářet těsnější úhel, takže je vhodné začít pomalu a používat dostatečnou lubrikaci. Pokud je tlak nepříjemný, stačí upravit polštář nebo nohy a klidně pozici úplně změnit.
Pohodlí má vždy přednost před tím, že něco vypadalo skvěle v seznamu sexuálních poloh.
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6. Polosed s partnerem nahoře
Opři se do většího množství polštářů nebo o čelo postele a nech partnera převzít většinu pohybu. Ty máš podepřená záda a můžeš si najít polohu, ve které nemusíš dlouho držet trup.
Výhodou je dobrý kontakt tváří v tvář a dostatek prostoru pro ruce. Pokud tě při klasickém ležení bolí záda nebo ti úplně horizontální poloha není příjemná, polosed může být komfortnější.
Polštáře jsou mimochodem jedna z nejpodceňovanějších sexuálních pomůcek a přitom je pravděpodobně už vlastníš.
7. Orální sex vleže: protože sex není synonymum pro penetraci
Pokud chceš intimitu a vzrušení, ale nechceš vůbec řešit penetraci ani polohovou logistiku, můžete část nebo celý sex postavit na orální stimulaci, rukou nebo pomůckách.
Jeden partner může pohodlně ležet a druhý zvolit polohu, která mu vyhovuje. Role se mohou střídat podle nálady a výsledkem rozhodně nemusí být „méně plnohodnotný“ sex.
Je docela osvobozující připomenout si, že penis nemusí být hlavním projektovým manažerem každého sexuálního večera.
Pohodlí není lenost
Sexuální kultura má zvláštní slabost pro akrobatické fotografie, jako by kvalita sexu rostla s počtem končetin ve vzduchu. Ve skutečnosti většina lidí potřebuje spíš komfort, komunikaci a dost času na vzrušení.
Pokud jsi unavená, změna polohy není podvádění. Je to úplně normální způsob, jak přizpůsobit sex tomu, jak se zrovna cítíš.
A pokud si partner ani nevšimne, že velkou část fyzické práce převzal on, není potřeba okamžitě svolávat tiskovou konferenci.
Upozornění: Sex má být dobrovolný a příjemný pro všechny zúčastněné. Pokud poloha bolí, způsobuje necitlivost nebo nepříjemný tlak, změň ji nebo přestaň. Podle situace používej vhodnou ochranu před nechtěným těhotenstvím a sexuálně přenosnými infekcemi a při vaginální či anální penetraci podle potřeby lubrikant.
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Zdroje: Planned Parenthood – Consent and Sexual Boundaries [1], NHS – Sex activities and risk [2], Cleveland Clinic – Lubricants [3]. IMG AI GENERATED