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V Jeseníkách mají lázně, kam proudí vzduch od Baltu. Pacienti spali při 14 stupních a zakladatel zakazoval i punčochy

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Priessnitzovy lázně leží v pohoří Hrubý Jeseník. Nabízejí volně přístupný balneopark a horské prameny. Zdejší vzduch obsahuje molekuly soli od Baltického moře.
Priessnitzovy lázně v Jeseníku

Priessnitzovy lázně v Jeseníku

Zdroj: FOTO:Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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